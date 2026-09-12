Zverev se acuerda de Alcaraz y Sinner tras llegar a la final del US Open: "No muchos de vosotros lo creíais"

Guste más o guste menos, Alexander Zverev está completando una temporada para el recuerdo. El alemán jugará la gran final del US Open de este próximo domingo, la que será su tercera consecutiva de Grand Slam. Un hito que ni él mismo se hubiera creído al empezar el año y que le abre las puertas a levantar su segundo 'grande' en la ciudad de Nueva York.

El germano ha tenido un camino muy plácido hasta la final, nada que ver con el de Ben Shelton, del mismo modo que le sucedió en Roland Garros. Una oportunidad que no ha desaprovechado para plantarse en la final, aunque para ello no ha tenido que enfrentarse a ningún jugador que esté entre los 20 mejores jugadores del mundo en el ranking ATP. Un dato surrealista.

"Creo que no ha cambiado mucho mi nivel, para ser sincero. Por supuesto, ganar un Grand Slam era el objetivo definitivo, pero ahora queremos más. Queremos conseguir cosas más grandes. Seguimos trabajando muy duro para conseguirlo y estamos muy centrados en ello. Creo que todo el mundo sigue teniendo un objetivo en mente. Yo creía que era posible. Creo que no muchos de vosotros lo creíais", aseguró el alemán en rueda de prensa.

Zverev jugará la final del US Open / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Fue entonces cuando se acordó del favoritismo que le daban siempre a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz. "La pregunta siempre fue si Carlos y Jannik iban a jugar las cuatro finales de Grand Slam entre ellos otra vez. Es una pregunta totalmente legítima por cómo habían ido los dos últimos años. Estoy contento con cómo ha ido este año hasta ahora, pero tengo otro gran partido el domingo y ese es mi objetivo", zanjó.

La realidad es que Alexander Zverev ganó el título de Roland Garros sin tener que cruzarse con ninguno de los dos jugadores. Alcaraz ni siquiera pudo participar en el torneo y Sinner cayó en segunda ronda por un golpe de calor. En el US Open, fue el italiano el que se bajó del Grand Slam por lesión. Por tanto, el germano no podrá presumir de haber ganado un 'grande' a ambos jugadores.

Novak Djokovic, el último que ha sido capaz de ganar un Grand Slam en el que estaban Alcaraz y Sinner / EFE

Desde el US Open del año 2023, ningún tenista ha sido capaz de ganar un Grand Slam en el que hayan formado parte Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Ambos. Lo logró Novak Djokovic, que superó en la final a Daniil Medvedev. Por tanto, no es nada descabellado plantear el escenario de que, si ambos estaban sanos, Zverev no estaría en la final de la Arthur Ashe.

Críticas de Khachanov a Zverev

El rival de Zverev en la semifinal, Karen Khachanov, cargó contra el alemán por las constantes pérdidas de tiempo en el partido. Aunque el duelo se decidió por 3-0 en sets, el ruso plantó mucha cara y simplemente fue inferior en los puntos decisivos. Por lo demás, reinó la igualdad.

"En cuanto a la forma en la que bota la pelota antes de sacar, obviamente no me molesta solo a mí. A muchos jugadores les resulta incómodo porque se toma muchísimo tiempo. No sabes exactamente cuándo prepararte para el saque. Estás listo y, de repente, vuelve a botar la pelota otras doce veces. Entonces tienes que volver a hacer el split step y prepararte otra vez. Y eso ocurre prácticamente en cada punto", aseguró rotundamente.