Yibing Wu, el chino que ha hecho historia en la ATP y que sigue atizado por el Covid

El joven tenista de 23 años es el primer chino en alzarse con un título ATP Sin poder ver a su familia desde hace más de un año, su fulgurante irrupción no ha sido un camino fácil

En un partido épico, sin roturas de servicio en las más de tres horas que duró, Yibing Wu se convirtió en el primer jugador chino en ganar un torneo ATP al conquistar el de Dallas después de vencer al bombardero John Isner.

Wu, que llegó a ser número uno del mundo júnior y que ya se había erigido en el primer chino en disputar una final ATP, sobrevivió a cuatro puntos de partido y a los cuarenta y cuatro saques directos que logró el veterano estadounidense.

“No se trata sólo de ganar el título. Se trata más de que yo, personalmente, haga historia también para el país" apuntaba el joven jugador que ya es historia viva de su país. Empezó a jugar al tenis porque la red del bádminton le quedaba demasiado alta y su incansable ascensión le ha llevado a subir más de 1800 puestos en apenas un año.

Pero su camino no es tan idílico como parece. Natural de Hangzhou, hace más de un año que no puede ver a su familia por las duras restricciones y la mala situación que sigue viviendo el país a causa del coronavirus. "Me gustaría celebrar la victoria con ellos, pero es que no hay forma de entrar" aseguraba Wu quien emocionado les dedicaba la victoria. " Estoy seguro de que todavía están despiertos, ven todos mis partidos, sobre todo mi madre y mi abuelo”.

Su carrera más allá de los personal no ha sido tampoco un camino de rosas. Lesiones en los peores momentos han frenado su irrupción mucho antes de conquistar Dallas. "Creo que la razón por la que ahora estoy relajado en la pista es porque confío en mí mismo. Tardó más de lo debido, pero al final estoy aquí" aseguraba Wu.

"En el gimnasio, en la pista, fuera de pista, siempre pienso en el tenis. La forma en que veo el tenis, ahora es de una forma más relajada, más agradable que antes”, confesaba el tenista chino, quien se mostraba como un gran fan de los videojuegos. "No soy muy de celebrar, pero quizá tome algo de cerveza y juegue algún videojuego” admitía entre risas un Wu pletórico por su gran hazaña conquistada.