Yannick Hanfmann, el tenista sordo que se cruza con Alcaraz en el Open de Australia

Carlos Alcaraz disputa en la madrugada del martes al miércoles su partido de segunda ronda en el Open de Australia. Después de un debut exigente ante Adam Walton, donde pasó más de dos horas en pista, el siguiente obstáculo será Yannick Hanfmann, un tenista que el murciano conoce a la perfección y que cuenta con una discapacidad muy poco usual en el mundo del tenis.

El alemán venció en primera ronda al estadounidense Zachary Svajda por lo que se cita ante el actual mejor jugador del planeta. Alcaraz y Hanfmann se conocen de hace muchos años, ya que disputaron un partido en el año 2019, cuando Carlos todavía no era ni siquiera profesional, en el torneo de Challenger de Sevilla. Charly ya demostró su potencial por aquel entonces, ganando el duelo por un doble 7-6.

Además del partido a nivel Challenger, ambos jugadores se volvieron a ver las caras en 2023, en un escenario mucho más grande e importante como el de Beijing. El murciano, que caería en semifinales de aquel torneo ante Jannik Sinner, tuvo un debut plácido ante el germano y lo venció por 6-3 y 6-4. Por tanto, Alcaraz no ha perdido todavía ni un solo set ante Hanfmann.

Carlos Alcaraz, en el duelo contra Yannick Hanfmann en 2023 / SPORT

El tenista alemán, que cuenta con un gran servicio, ha tenido que lidiar con un problema durante toda su carrera (y su vida). Una discapacidad auditiva que arrastra desde que nació, que tan solo le permite escuchar un 60%. Sin embargo, no utiliza ningún tipo de audífonos durante los partidos, ya que su propia discapacidad le 'ayuda' a silenciar todo su alrededor durante los partidos.

Hanfmann probó de utilizar unos aparatos que le permitieran escuchar mejor todo lo que sucedía a su alrededor, pero el cambio que le suponía era demasiado grande y no beneficiaba en nada a su juego. Como mucho, entorpecía su concentración. "Me tomo este aspecto como una ventaja porque no me afecta jugar en un estadio lleno ni escucho todo lo que se dice", comentaba hace unos años.

Yannick Hanfmann, en el Open de Australia / Dar Yasin

"Lo único que tengo que avisar a los jueces de silla que hablen alto", desveló el alemán, que de pequeño jugaba al fútbol, pero tuvo que dejarlo porque "dejé de escuchar a mis compañeros y las órdenes del entrenador. Aquí en el tenis es completamente distinto porque solo tengo que ver al oponente. Hoy soy lo que soy por ello".

Un fan de los guepardos

Además de esta peculiaridad, también es un gran fanático de los guepardos e incluso ha donado dinero en centros de ayuda africanos. "Es increíble lo que estamos permitiendo en nuestra planeta con especies en extinción como los guepardos", reconoció en un centro de Ciudad del Cabo. Tiene claro que, cuando se retire, dedicará tiempo a los animales.

Alcaraz y Hanfmann lucharán por un puesto en la tercera ronda de Australia. A priori, el español parte como claro favorito, aunque el alemán no es precisamente un rival que se descuelgue de los partidos, por lo que exigirá al murciano un nivel alto para superarle. Sigue el camino del número uno del mundo hasta el único Grand Slam que le queda por alzar.