Xabi Perez: "Verán: El pickleball enganchará"

Xabi Perez es monitor de tenis, padel y... pickleball en Can Caralleu y primer campeón de Catalunya de este deporte de origen americano

¿Qué es el pickleball?

Es un tenis pequeño o un ping pong grande. Originario de Estados Unidos, inicialmente se jugaba en una pista de bádminton, pero luego se bajó la red y en vez de jugar con raquetas de bádminton se jugaba con palas de ping pong. Todo ello con una pelota de plástico.

¿Por qué se inició usted en el pickleball?

El primer día me divertí mucho al jugar con gente que venía del tenis, del pádel y gente que ya había empezado a jugar a pickleball y gente que no había jugado a nada. Los niveles se igualaban, lo que le hacía muy atractivo. Con gente de menos habilidad te lo pasabas igual de bien.

¿Cuál es su atractivo?

Es justo este. Las condiciones se igualan mucho a nivel de fuerza y edad. Yo, con el tenis, ahora que ya tengo 50 años, si juego con una persona 20 años más joven no tengo nada que hacer. Con el pickleball puedo jugar contra gente muy joven, con gente de 25 años, y no hay tanta diferencia como ocurriría en el tenis.

¿Se puede comparar al tenis o al pádel?

El tenis es un deporte muy técnico que necesitas años para coger habilidad técnica y táctica del sentido del juego. El pádel lo facilita mucho más, por eso hay el gran boom del pádel. Es tan sencillo que alguien que no había cogido nunca una raqueta de tenis puede aventurarse a jugar pádel. El pickleball aún es más fácil. Esto ayuda a que la gente le guste este deporte.

Xabi Pérez, campeón de Catalunya de pickleball / instagram

¿Lo mejor y lo peor de cada deporte?

Lo mejor del tenis es la tradición, es un deporte elegante, cómo se vive… Y el tema profesional que está ya establecido, con los torneos y el circuito. El pádel facilita más el acceso a un deporte de la raqueta. Lo peor del pádel para mí son las paredes y estar dentro de una pista de vidrios que parece que estés encajonado. A nivel técnico, el pickleball es mucho más fácil que los otros, pues tienes esta libertad de darle fuerte a una pelota donde es más complicado que se te vaya.

¿Qué ventajas tiene el pickleball?

Hay varias. La primera es la facilidad del juego porque se puede jugar en cualquier sitio; la segunda es la unificación de niveles y de edad hasta el punto de ser casi familiar porque en Estados Unidos juegan niños contra abuelos. Además, es igual de lúdico que el pádel; la tercera es el coste cada pista. Una pista de tenis cuesta mas de 20.000 euros mínimo más el mantenimiento, las de pádel se van a otros 20,000 euros y el pickleball vale entre 2.000 a 6.000 euros. El espacio es más pequeño lo que ayuda a tener más pistas.

¿Hay más ventajas?

La cuarta ventaja es que se está instalando en las escuelas como deporte de raqueta. Hasta ahora solo estaba el bádminton y, al ser la misma superficie, puede compaginarse bien con el pickleball. Bajar costes ayuda a ser más rentable en el caso de inversión. En una pista de tenis, si es pista dura, puedes crear cuatro pistas de pickleball. La de pádel solo sirve para pádel.

¿Qué implementación tiene este deporte?

Hasta ahora en España era muy amateur. El tenis y el pádel tienen sus respectivas federaciones y ahora la de tenis ha asumido el pickleball. Con toda su estructura, el tenis puede ayudar mucho a que el pickleball crezca. En Barcelona hay más de 20 clubes que tienen opción de jugar a pickleball y hay 90 más por el resto de Catalunya. Se está iniciando un circuito federado y se hace difusión de este deporte.

Usted es el primer campeón de Catalunya de pickleball. ¿Cómo fue?

La experiencia fue ilusionante por ser el primer campeonato de Catalunya. El sábado no fue buen día por el viento que hacía en Roda de Barà. En la fase clasificatoria perdí un partido, pero el domingo el tiempo cambió y disfrutamos más. Yo, además, jugué muy bien, con confianza y seguridad y logré la victoria final tanto en individuales como en dobles, donde tuve la suerte de competir con una persona experta ya en este deporte. No perdimos ni un partido. La verdad las dos finales fueron más plácidas de lo esperado. Me alegré mucho por ser el primer campeón de Catalunya. Me hizo ilusión.

Xavi Pérez, campeón en dobles e individuales, con su pareja en dobles Peten Alvarez / efe

Para una persona que quiera destacar, ¿qué virtudes debe tener?

En los dobles, la estrategia es clave, más incluso que la técnica. Hay jugadores muy buenos en dobles que no destacan en individuales y viceversa. En individual, el juego es más anárquico, no tan táctico y algo más físico. Toda la experiencia que puedas tener en deportes de raqueta ayudan en desarrollarte en el pickleball. Como todo deporte, después está la confianza y seguridad que ayudan.

Usted también está ayudando a popularizar este deporte. ¿Es así?

El centro deportivo Can Caralleu me ha dado la oportunidad de formarme como monitor, crear una escuela de pickleball donde han pasado más de 200 personas en nuestro pabellón. Al ver este éxito en esta implementación en Can Caralleu, se ha podido exportar en los otros clubs Claror. En sus pabellones hay material de pickleball y ven este deporte con mucho potencial para hacer deporte para que la gente se lo pase bien y pueda disfrutar de este deporte. En Estados Unidos destaca que hay mucha gente mayor que disfruta de este deporte. Aúna deporte con la actividad social.

¿Qué peligros conlleva un nuevo deporte?

Al ser todo tan embrionario, tenemos que ir en una misma dirección. Si cada uno prima sus intereses,no se asentará. Sería una pena porque este deporte engancha. Verán.