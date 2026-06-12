Wimbledon bate récords con el mayor premio económico de su historia para los campeones

Con la gira de hierba ya en marcha, Wimbledon está a la vuelta de la esquina. Y es que ahora el torneo inglés ha sido protagonista en los medios por la cantidad económica que destinará a los ganadores. El All England Club ha anunciado que aumentará en un 20 % el 'prize money' con respecto al año pasado.

Tras reiteradas quejas por parte de los tenistas y 'amenazas' con plantarse en el Abierto parisino o limitar su tiempo en las ruedas de prensa, parece que el Grand Slam londinense ha respondido ante sus demandas. Este jueves anunció un aumento del 20 % en su bolsa de premios para esta inminente edición, que alcanzará un total récord de unos 75,1 millones de euros.

El tercer Grand Slam de la temporada tendrá lugar del 29 de junio al 12 de julio de 2026 y el campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3,6 millones de libras, que son aproximadamente 4,2 millones de euros, cada uno. Consiguiendo repartir la misma cantidad tanto a hombres como a mujeres y reduciendo así la brecha salarial.

Esta cantidad supone un incremento de 600.000 libras en comparación con la edición pasada. En 2025 los ganadores en la hierba londinense, Jannik Sinner e Iga Swiatek, se embolsaron un total de 3 millones de libras cada uno de ellos, lo que equivale a casi 3,5 millones de euros; es lo que ambos han facturado. En 2025 el 'prize' aumentó en un 7 % respecto a 2024.

Además, el torneo ha destinado más de 7 millones de euros a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25 % en comparación con ediciones anteriores. Por lo que respecta a los jugadores eliminados en primera ronda, recibirán una cantidad aproximada cercana a los 93.600 euros.

En total, el aumento global de premios supone una subida de alrededor de 12,5 millones de euros en el reparto de premios, en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional.

Jugadores enfadados

Jugadores como Sinner ya se mostraron muy indignados y dejaron unas declaraciones muy tajantes: "Hemos estado callados durante mucho tiempo y creo que ahora hemos llegado a un punto en el que es justo hablar también de estas cosas. Nosotros no pedimos el 50 %, faltaría más, pero quizás estamos recibiendo un poco demasiado poco", sentenció el de San Candido en una rueda de prensa del Masters 1000 de Roma.

Los jugadores y jugadoras que manifiestan estar descontentos aseguran que los 'majors' deberían vincular el reparto de premios a los ingresos totales de cada competición. En Roland Garros ya demostraron que quien avisa no es traidor y algunos tenistas no realizaron sus compromisos ante la prensa en forma de reivindicación por un reparto económico que califican de injusto.

Pese a este incremento histórico en las remuneraciones monetarias, la contienda entre los participantes y los organizadores de los Grand Slam parece estar lejos de concluir.

Cambios tecnológicos

Este no es el único cambio que ha introducido el torneo. El Abierto londinense también ha anunciado que usará tecnología de revisión en vídeo en esta edición. Un sistema de videoarbitraje parecido al VAR que ayudará a los jugadores dándoles la oportunidad de solicitar la revisión de jugadas que sean dudosas en seis de sus pistas principales.