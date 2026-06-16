Wilander, leyenda del tenis, sobre Djokovic y Sinner: "La diferencia se está reduciendo"

Wimbledon está cada vez más cerca y ya son muchos los tenistas que se están preparando para el cambio de superficie para el Abierto londinense. En esta ocasión y tras un Roland Garros con nuevos protagonistas, todo puede pasar en el tercer Grand Slam del año. Una cita en la que Djokovic, de nuevo, intentará obtener su Grand Slam número 25.

Un objetivo que, según el exnúmero uno del mundo, Mats Wilander, Wimbledon sería el escenario perfecto para conseguir esta hazaña. "En París perdió contra un gran Fonseca, pero Wimbledon es el Grand Slam donde tiene la mejor oportunidad de ganar y alcanzar finalmente el récord de 25 títulos de Grand Slam, que casi se ha convertido en una obsesión", apuntaba en una entrevista concedida al medio italiano La Gazetta del Sport.

La diferencia: la hierba

Tras su sorpresiva derrota en Roland Garros, el ahora comentarista y extenista asegura que la diferencia entre Sinner y el serbio en hierba disminuye y, por tanto, puede tener lo que lleva tiempo persiguiendo. "En hierba, creo que la diferencia con Sinner se está reduciendo un poco".

A esta casuística se le suma que, en cuanto al nivel de posibles jugadores que pueden vencerle, en la hierba de "Londres se reducen a cinco", cuando en tierra batida "hay 10 o 20 rivales que pueden vencerle". Aun así, la exleyenda del tenis no señala a Djokovic como el candidato a ganar en el All England Club, sino que el sueco asegura que su claro favorito para proclamarse campeón es el italiano Jannik Sinner.

Novak Djokovic sostiene su trofeo de campeón tras ganar a Rafael Nadal en la final de Wimbledon 2011 / EFE

Ausencia de 'Carlitos'

En parte, la ausencia del tenista español Carlos Alcaraz hace que el de San Cándido pueda conseguir su segundo Wimbledon: "Sin duda, sobre todo porque Alcaraz seguirá ausente. Pero en Roland Garros creo que tenía más posibilidades; la hierba siempre puede ser impredecible", comentaba Wilander.

Peligra su posición

Ahora Djokovic se encuentra en una situación que podría poner en peligro su permanencia como número ocho en el ránking; el problema: no jugará ningún torneo entre medio de Roland Garros y Wimbledon. Esto podría suponer que los jugadores que le siguen, como Taylor Fritz y Daniil Medvedev, en caso de conseguir buenos resultados en el torneo de Halle que están disputando, adelanten al serbio. De hecho, Medvedev ya le ha superado.

En lo que va de año, Djokovic apenas ha ganado cuatro partidos individuales; por ello tendrá que llegar de la mejor de las condiciones físicas al campeonato del que fue ganador siete veces para no sufrir más de la cuenta en partidos con tenistas de mejor ránking.

Problemas de Sinner

La caída de Sinner en el Abierto de París por problemas físicos, calambres y mareos fue algo que nadie se esperaba.Hace apenas una semana se ha podido ver al italiano salir de hospitales tras someterse a pruebas médicas para encontrar el problema y solventarlo.

Aun así, esto no cambia la predicción del sueco, quien afirma que "es solo un problema físico". Considera que la cantidad de veces que jugó Sinner durante los dos meses previos a Roland Garros fue gran parte del problema. Y que en consecuencia tuvo "poca recuperación y pocas oportunidades para entrenar duro, por lo que se encontraba sin energía". Ahora veo que está descansado, así que lo veremos en plena forma cuando regrese" sentenciaba el extenista sueco.