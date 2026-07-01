Toni Nadal, entrenador y tío de Rafa: "Djokovic es probablemente el mejor jugador de la historia"

Wimbledon lleva tres días en marcha y, como en todo, ha traído consigo muchas sorpresas. Ya hay más de un cuarto de cabezas de serie eliminados y los grandes favoritos no están consiguiendo las victorias de manera relajada, como es el caso de Jannik Sinner o Novak Djokovic.

El italiano necesitó hasta cinco sets para firmar la victoria en su debut en la hierba londoniense y a Djokovic se lo puso complicado un tenista más allá del top 100. Ambos grandes estrellas del panorama tenístico y considerados por muchos los mejores del mundo.

Novak Djokovic

Ese es el caso de Toni Nadal, quien en el programa de RadioEstadio de OndaCero, elogió al tenista serbio por hacer lo que hace a su edad. "Probablemente sea el mejor jugador de la historia, pero los años pasan también para él. Tiene muchísimo mérito lo que está haciendo con esa edad", aseguraba Nadal.

Sinner

No solo tuvo palabras bonitas hacia Novak Djokovic, sino que también lanzó un mensaje de calma hacia la falta de rodaje del número uno del mundo: "Sinner llevaba sin jugar desde Roland Garros y la primera ronda de Wimbledon siempre es muy complicada. Que haya necesitado cinco sets para ganar entra dentro de la lógica", explicó el técnico marllorquin, quien restó importancia a una posible pequeña debilidad del italiano.

La perla: Rafa Jódar

Toni Nadal también dio su opinión sobre la nueva perla española: Rafael Jódar. Quien hoy disputará un encuentro con sello español midiéndose ante Pablo Carreño.

Aunque el manacorense reconoció que la hierba no es la superficie en la que mejor se adapta el joven español, destacó una cualidad que considera que le diferencia del resto. "Jódar juega mejor en otras superficies, pero tiene mucho desparpajo y, si hay un torneo para dar sorpresas, ese es Wimbledon", señaló.

El pronóstico de Toni Nadal respecto a quién ganará en este duelo completamente español sin duda otorga la victoria a Rafael Jodar. "Jodar es favorito ante Carreño Busta. Es un jugador que te obliga a llegar al límite", concluyó confiando en que el español dará la sorpresa en el tercer Grand Slam del año.