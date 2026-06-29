Sinner, sobre su rivalidad con Alcaraz: "Carlos es un amigo"

Jannik Sinner afronta Wimbledon 2026 como el gran favorito en el título. El número uno del mundo llega también en el mejor momento de madurez personal. En una entrevista concedida a The Telegraph, el italiano repasa el episodio de dopaje, su rivalidad con Carlos Alcaraz y la filosofía de trabajo que le ha llevado a dominar el tenis mundial, dejando claro que su objetivo sigue siendo el mismo: seguir mejorando cada día.

Antes de que el Abierto de Londres dé el pistoletazo de salida, Sinner ha recordado en esta conversación cómo vivió él su episodio de dopaje y la sanción que recibió de tres meses fuera del circuito en 2025 tras dar positivo en un control.

Aunque se determinó que el positivo venía a causa de una contaminación accidental a través de un masaje de su fisioterapeuta. Un episodio que asegura que le cambió la forma de entender tanto su carrera como su vida personal.

"Hay una vida fuera de la pista"

"Me di cuenta de que también hay una vida fuera de la pista. Pasé mucho tiempo con mi familia y con mi padre. Luego trabajé muy duro para volver al nivel que tenía, pero descubrí otras cosas", explicó.

Lejos de mostrar resentimiento, Sinner considera que ese parón le sirvió para encontrar un equilibrio que antes no tenía. "Entrenar es importante, pero también lo es pasar tiempo con su familia, porque las cosas pueden cambiar muy rápido", añadió.

"Carlos es un amigo"

El italiano habló también de su rivalidad con Carlos Alcaraz, al que define como "un amigo, pero también un rival". Según Sinner, la competencia entre ambos es "una rivalidad sana" que beneficia al tenis, aunque está convencido de que en los próximos años aparecerán nuevos aspirantes capaces de disputarles el protagonismo.

"En algún momento aparecerá alguien más. Sé que las cosas cambian muy rápido. Yo intento centrarme únicamente en hacer mi trabajo y controlar aquello que depende de mí", aseguraba el tenista.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, en Wimbledon / ATP Tour

¿Hay un secreto para ser el mejor?

Más allá de los resultados, Sinner confiesa que no hay una fórmula secreta para conseguir grandes títulos, sino que señala al trabajo duro como el culpable de buenos resultados. "Todo lo que ocurre ahora es consecuencia del trabajo que hiciste. Si continúas trabajando, te conviertes en un mejor jugador. Ver estos resultados me hace feliz porque sé todo lo que he sacrificado", comentaba el actual número uno del mundo", insistiendo en que, pese a los logros alcanzados, todavía tiene margen de mejora.

Pese a su juventud, Sinner ha demostrado una madurez impropia de su edad y es consciente de que la perfección es inalcanzable y de que siempre se puede aprender más. "Con 24 años no puedes ser perfecto. Tengo un gran equipo alrededor y todavía hay pequeños detalles que podemos mejorar".

Sinner, Djokovic y Sabalenka

Su carrera está repleta de éxitos y de récords, aunque el italiano asegura que ese no es su objetivo principal. "No juego por los récords. Juego para mí mismo". Hoy estrenará la Pista Central de la hierba londoniense para batirse contra el serbio Kecmanovic, tras semanas sin disputar ningún torneo.

Aunque Sinner no solo es el gran protagonista del día de hoy, sino que jugadores como Djokovic o Sabalenka también disputarán sus primeros encuentros.