Sabalenka, destrozada tras caer en Wimbledon: "Solo quiero emborracharme"

Aryna Sabalenka no está teniendo para nada buenos resultados en los últimos meses. Parece ser que la bielorrusa está desconectada de su mejor tenis y desde el Masters 1000 de Miami que no conquista ningún título. Y es que su última victoria en un Grand Slam fue en el US Open del año pasado.

Ni en el Abierto de Australia, ni en el Abierto de París, ni ahora en el Abierto de Londres, la actual número uno del mundo ha alcanzado el triunfo. Fue Naomi Osaka la que envió para casa a la que era la gran favorita para levantar el título de este año en la hierba londoniense.

La última vez que ambas se encontraron fue en la reciente edición de Roland Garros, donde en la arcilla parisina ganó la bielorrusa. En el partido de ayer, la japonesa se cobró la victoria igual que Sabalenka lo hizo en París con ella.

Un golpe tras otro es lo que se está llevando Sabalenka; la tenista se mostró muy afectada en la posterior rueda de prensa, se mostró completamente destrozada: "Sinceramente, siento que hoy no estuve a la altura. Hice lo mejor que pude. Intenté adaptarme lo mejor posible. Sinceramente, siento que lo dejé todo hoy. No sé. Por alguna razón, no tenía nivel", se lamentaba Aryna.

Osaka, que ganó el partido con un resultado de 6-2 y 7-6, fue superior durante casi todo el encuentro y esa sensación de debilidad consiguió desestabilizar a la bielorrusa: "Era como si estuviera demasiado fuerte; tal vez me dejé llevar por las emociones un par de veces, pero intentaba mantener el control. Sí, siento que a veces hay días así. Solo queda decir "felicidades" y marcharse".

Sabalenka no termina de ser capaz de llegar a la final de Londres, el único Grand Slam en el que no ha pujado por el título. Las semifinales son su techo: "No estoy contenta con cómo jugué", dijo. "Osaka me superó en potencia y tuvo un nivel increíble. Lo intenté e hice todo lo posible, pero no es este mi año", agregó Sabalenka.

Hace unas semanas, la tenista ya confesó públicamente que buscó ayuda profesional y acudió a un psiquiatra tras su sorpresiva eliminación en Roland Garros, pero ahora ha sido sincera sobre cómo afrontará esta derrota en el All England Club: "Solo quiero irme, emborracharme del todo, olvidarme del tenis e intentar ponerme en mejor forma".

Está en peligro su corona

Ahora bien, el batacazo de Sabalenka en hierba londoniense puede suponer un gran vaivén en su posición actual. Hasta ahora no había nadie que le pudiera hacer sombra numéricamente hablando, pero ya hay tenistas que le siguen de muy cerca, como Elena Rybakina, que se encuentra a menos de 1.000 puntos de la bielorrusa.

Al ser preguntada por cómo gestiona ostentar este título de ser la mejor del mundo, dijo lo siguiente: ¡Ay, esta pregunta, chicos! Ahora mismo soy la número 1 del mundo. En cuanto a nivel, hoy no lo era. Ayer sí. Ni siquiera quiero pensar en el ranking ahora mismo".

Por lo tanto, esta presión añadida de un posible destronamiento de Sabalenka es una realidad inminente. La acumulación de derrotas en torneos clave no la ha ayudado a reafirmar su capacidad de dominar el circuito. Ahora quedará por ver si la bielorrusa consigue superar la motivación de la kazaja y de otras tenistas de arrebatarle la corona.