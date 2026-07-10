Roger Federer aclara por qué estaba solo en el palco real: "Sé lo que está pasando"

Wimbledon no solo está dejando grandes encuentros por el camino sino que también momentos del todo peculiares. El tercer Grand Slam del año dejó una imagen muy curiosa de Roger Federer completamente solo en el palco real observando algunos partidos de la jornada.

Una situación que nunca se había dado y generó muchísimo debate respecto al motivo de por qué una leyenda tan grande como Federer estaba absolutamente solo en el 'Royal Box' en una cita tan importante.

Esta imagen corrió como la pólvora e incluso no solo los aficionados no entendían nada, sino que muchos exjugadores tampoco comprendían qué era lo que estaba pasando con Federer. De hecho, el exnúmero uno del mundo Andy Roddick explicó en su podcast que le preguntó personalmente a Federer qué había pasado tras esa fotografía.

Roddick explica que el suizo le contó exactamente qué había ocurrido. Justo al inicio del encuentro entre Zverev y Jiri Lehecka los invitados a ese palco no habían entrado aún. "Roger me dijo que recordaba perfectamente cómo era esa situación cuando él jugaba".

Los invitados tienen unos tiempos para acceder

Y es que, por protocolo, los invitados no pueden entrar al palco hasta el primer intercambio. Pero esta vez la situación ocurrió a las 21:00 horas cuando el alemán y el checo ya iban por el tercer set.

"Termina un partido, toda la gente se levanta, va al baño, compra un sándwich o un té y, cuando salen los siguientes jugadores, el Royal Box está completamente vacío. Es un momento un poco extraño", comentaban en el programa de Andy.

Roddik explica que cuando la organización del torneo se dio cuenta de la mala imagen que aquella situación provocaba e intentaron arreglarlo. "El club se dio cuenta de que la imagen no era la mejor y enviaron a un miembro para que acompañara a Roger. Solo a una persona".

Cuando Andy le escribió, Federer se quiso desmarcar de cualquier polémica, el suizo no se mostró enfadado ni le dio importancia a la situación: "Él me dijo: 'Lo entiendo perfectamente, sé lo que está pasando, no pasa nada'."

Andy explica el ganador de 20 Grand Slams le explicó lo qué pasaba mediante una respuesta muy divertida y cargada de humor. "Le escribí: '¿Qué está pasando?'. Y él me respondió: 'Nada, simplemente viendo tenis... pasando el rato con todos mis amigos'."