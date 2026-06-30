La realidad de Wimbledon: Jannik Sinner y Maja Chwalinska, víctimas del césped traicionero

La hierba del primer día de Wimbledon volvió a demostrar lo traicionera que puede ser. El cambio de superficie siempre es un reto exigente para los tenistas, pero el Grand Slam londinense añade un extra de dificultad por las características de su césped.

Esta primera jornada ya ha dejado grandes sobresaltos, como el aparatoso resbalón del número uno del mundo, Jannik Sinner. Durante un disputado y equilibrado encuentro frente al serbio Miomir Kecmanovic, las alarmas se encendieron en el quinto juego cuando el italiano sufrió una aparatosa caída que le provocó molestias en la pelvis y la cadera.

La situación dejó a todos mudos y la tensión se palpaba en la cancha central; aunque Sinner consiguió levantarse y continuar con el juego, esa caída ha generado preocupaciones sobre la seguridad de los tenistas y la calidad de las superficies de juego en el Abierto londoniense.

Tras certificar su victoria, el italiano restó drama al incidente, reconociendo la peligrosidad inherente a la superficie: "Una caída es dura porque te puedes lesionar, pero es lo más normal del mundo. El césped es así; sobre todo en los primeros partidos, al estar la hierba nueva, resbalas un poco más", explicaba.

A pesar del contratiempo, el tenista de San Candido se mostró aliviado por haber mantenido el ritmo competitivo. "Tuve suerte, porque las cosas pueden torcerse muy rápido. Intenté seguir confiando en mis movimientos. De hecho, en los últimos sets fue clave desplazarme con naturalidad, y lo conseguí", concluyó.

El italiano asegura que, tras semanas fuera del circuito, incidieron más en la preparación de la superficie para evitar caídas como la que sufrió ayer: "Hicimos mucha prevención antes de este torneo porque sabíamos que cosas así podían pasar potencialmente. Hoy pasó. Así que lo más importante es eliminar esta parte y seguir moviéndonos como antes porque, si no, cuando tienes mucho miedo, todo va demasiado lento. En esta superficie no puedes hacerlo".

Jannik Sinner no ha sido el único tenista que ha vivido las consecuencias de la hierba. La finalista de Roland Garros, Maja Chwalinska, quedó eliminada de Wimbledon en la primera ronda, tras inicialmente tener el partido completamente dominado.

La brillante actuación de Chwalinska en Roland Garros le había valido una invitación para Wimbledon, pero la fatalidad se cruzó en su camino. Durante el segundo parcial, un mal resbalón cerca de la línea de fondo terminó en una dolorosa caída y una lesión en su tobillo derecho. "Me caí y noté el tobillo. Quería seguir, pero no me sentía cómoda moviéndome", explicaba la jugadora a los medios.

En el cuadro masculino también le ocurrió lo mismo al tenista argentino Ugo Carabelli. Una inoportuna lesión truncó el camino del tenista argentino en la hierba londoniense. Tras sufrir un aparatoso resbalón en la segunda manga cuando tenía el partido bajo control, el jugador no pudo mantener el ritmo y terminó retirándose en el cuarto set.

Este imprevisto permitió que el tenista español Dani Mérida, que debuta en Wimbledon, avance ahora a segunda ronda del All England Club por primera vez en su carrera.

El motivo está claro: la hierba. Condiciones como la humedad que se acumula en el césped pueden favorecer caídas. Además, la pista debe tener el agarre exacto para que los tenistas pisen firmes sin perder velocidad. Si el suelo frena mucho, se quedan clavados al correr; pero si no agarra nada, el riesgo de acabar en el suelo es altísimo.