Rafa Nadal se moja sobre la polémica de los tenistas: "No tienen la razón en todo"

El reparto de premios en los torneos de tenis sigue desatando polémica tras las quejas de estrellas actuales como Sinner, Alcaraz o Sabalenka. Se trata de un conflicto histórico en el circuito, un problema con el 'prize money' que el propio Rafa Nadal afirma que existe desde hace muchísimos años.

El manacorense ha querido dar su opinión sobre las recurrentes quejas relacionadas con el bajo porcentaje de ingresos que los Grand Slam destinan a los jugadores. Y es que el tenista español solo ve una vía posible para acabar con el problema: "Creo que los jugadores deben llegar a un acuerdo con los Grand Slams", comentaba en una entrevista con CNBC

Con esta medida, Nadal propone una tregua que beneficie a ambos durante una larga temporada: "Sería justo para los jugadores y también para los torneos. Y, una vez firmado ese acuerdo, hacerlo por diez años para tener una década de tranquilidad", aseguraba el ganador de 22 de los grandes.

Los tenistas, con el objetivo de reivindicarse, han tomado cartas en el asunto y han llevado a cabo protestas en contra de la organización de algunos de los torneos. "Si eres jugador, probablemente pienses que mereces más. Si eres un torneo, seguramente pienses lo contrario. Siempre estuve abierto a estas conversaciones cuando era jugador", explicaba.

"No tienen la razón en todo"

Nadal admite que simpatiza con las quejas de los jugadores, pero también considera que no tienen la razón absoluta. "Creo que los jugadores tienen razón en algunas cosas, pero no en todo". Rafa comenta que los jugadores llegan al torneo, juegan, cobran su prize money y vuelven a casa.

Para después señalar que el trabajo de la organización va mucho más lejos de solo dos semanas. "Los torneos invierten durante todo el año para preparar esa o esas dos semanas de competición", afirmó Nadal.

Siguiendo con su estilo políticamente correcto el español explicó que es innecesario compartir cuánto sube el premio: "No creo que los jugadores deban compartir los ingresos de los torneos. Decir: 'Quiero que mi prize money aumente un 5%, un 10%, un 15% o un 3% cada año'. Da igual el porcentaje, pero hay que encontrar un acuerdo" señalaba.

"Si comparas lo que cobrábamos hace 15 años...lo tienen que valorar"

El exjugador confesó que en la época del 'Big Three' los Grand Slams ya aumentaban su 'prize money' de manera "importante", pero que en comparación con lo de ahora, no tiene nada que ver. "Si comparas lo que ganaban los jugadores hace 15 años con lo que ganan hoy, el incremento porcentual ha sido muy superior al de prácticamente cualquier otra profesión. Los jugadores también deben reconocer eso", concluyó.

Además, explica que el prestigio que tienen los Grand Slams es gracias a los jugadores y por la gran puntuación que otorgan en el ránking; son los que más ansían conseguir los jugadores. "Los Grand Slams tienen una enorme ventaja porque solo hay cuatro al año. Merecen estar donde están porque, de alguna manera, nosotros, los jugadores, les hemos dado esa importancia. Son los torneos que siempre hemos querido ganar por encima de los demás. Por eso tienen ese poder", manifestó.