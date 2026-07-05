¡El punto del siglo! La cara de Felix Auger-Aliassime lo dice todo tras la locura de Davidovich

Alejandro Davidovich volvió a demostrar este domingo en Wimbledon por qué es uno de los tenistas más imprevisibles y espectaculares del circuito. El malagueño dejó una jugada que ya forma parte de las imágenes más memorables del Grand Slam londinense. El español, que ya había avisado de 'su locura', ofreció una auténtica exhibición de recursos sobre la hierba de Wimbledon.

Hace tiempo, el propio Davidovich definía con sinceridad su forma de entender el tenis. "En la pista soy muy agresivo y estoy intentando ser más constante, ir menos acelerado de lo que lo hacía antes, ser menos ansioso, pero es que tengo mi parte de locura…", reconocía.

Ese hambre competitivo, que en ocasiones le ha pasado factura, terminó siendo esta vez un aliado decisivo en uno de los partidos más importantes de su torneo.

Forzó el quinto set tras una acción maestral

En los octavos de final frente a Félix Auger-Aliassime, 'Foki' firmó un golpeo espectacular. Tras el 'tie-break', llevó el encuentro hasta el quinto set y mantuvo intactas sus opciones de alcanzar por primera vez los cuartos de final de Wimbledon. El momento más llamativo llegó en un intercambio junto a la red. Davidovich respondió una y otra vez a los ataques del canadiense hasta encontrar el hueco definitivo para cerrar un punto extraordinario, levantando al público de sus asientos.

No es la primera vez que el malagueño protagoniza una acción de este calibre. Apenas unas semanas antes, en el torneo de Queen's, dejó uno de los puntos más espectaculares de la temporada. Ante Cameron Norrie se lanzó en plancha al más puro estilo Boris Becker para alcanzar una pelota imposible y conectar un globo que dio la vuelta al mundo, siendo bautizado por muchos aficionados como el "punto del año en hierba".

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Su capacidad para 'lo imposible' también quedó reflejada durante el Mutua Madrid Open. En su duelo frente a Casper Ruud, Davidovich sorprendió al enlazar hasta 15 globos consecutivos dentro del mismo punto, una secuencia tan insólita como brillante que rápidamente se hizo viral en las redes sociales y confirmó su enorme imaginación sobre la pista.