Partidos de Wimbledon hoy, miércoles 1 de julio: orden de juego y horarios de Sinner, Djokovic y Rafa Jódar

Wimbledon 2026 pone rumbo a la segunda ronda hoy miércoles 1 de julio. Una vez disputados los primeros partidos del Grand Slam en Londres, el torneo encara el siguiente reto en las eliminatorias, con actividad desde media mañana en las pistas exteriores y con varios favoritos saltando a escena en las principales pistas del torneo.

Las miradas estarán puestas una vez más en la Pista Central. El primero en saltar al verde de Londres será Jannik Sinner, que tras sufrir lo indecible y ganar su partido de primera ronda en cinco sets, se citará con el portugués Nuno Borges a partir de las 13:30 horas. Le seguirá el Krejcikova - Andreeva y cerrará el turno el legendario Novak Djokovic, que vivirá uno de los duelos más esperados de la primera semana de competición contra el griego Stefanos Tsitsipas.

A pesar de que el grueso de partidos más destacados serán en la Pista Central, la actividad no se detiene ahí. Aryna Sabalenka, número 1 del ranking WTA, defenderá su candidatura contra la estadounidense McCartney Kessler. Interesante partido también el que disputarán la argentina Solana Sierra contra Coco Gauff, mientras que el Jesper de Jong - Joao Fonseca apunta a ser uno de los partidos más entretenidos del día.

Sinner en Wimbledon / EFE

En clave española, jornada importante para Dani Mérida, que se enfrenta a Daniil Medvedev en el segundo turno de la Pista No.2. Sin embargo, las miradas estarán puestas en el derbi español entre la estrella emergente Rafa Jódar y Pablo Carreño Busta.

Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy miércoles 1 de julio

Pista Central (13:30) [1] Jannik Sinner (ITA) vs Nuno Borges (POR)

Barbora Krejcikova (CZE) vs [5] Mirra Andreeva

Stefanos Tsitsipas (GRE) vs [7] Novak Djokovic (SRB) Pista No.1 (13:00) [1] Aryna Sabalenka vs McCartney Kessler (USA)

Solana Sierra (ARG) vs [7] Coco Gauff (USA)

[3] Felix Auger-Aliassime (CAN) vs Dino Prizmic (CRO) Pista No.2 (11:00) Anastasia Gasanova vs [14] Naomi Osaka (JPN)

Daniel Mérida (ESP) vs [8] Daniil Medvedev

[4] Jessica Pegula (USA) vs Sara Sorribes Tormo (ESP)

[23] Rafael Jódar (ESP) vs Pablo Carreño Busta (ESP) Pista No.3 (11:00) Soonwoo Kwon (KOR) vs [21] Tommy Paul (USA)

[10] Karolina Muchova (CZE) vs Shuai Zhang (CHN)

No antes de 14:30: Jesper de Jong (NED) vs [24] Joao Fonseca (BRA)

No antes de 16:30: [11] Belinda Bencic (SUI) vs Xinyu Wang (CHN) Pista 12 (11:00) Marton Fucsovics (HUN) vs [16] Learner Tien (USA)

[32] Katerina Siniakova (CZE) vs Nikola Bartunkova (CZE)

No antes de 14:30: [28] Brandon Nakashima (USA) vs Jan-Lennard Struff (GER)

No antes de 16:30: Tatjana Maria (GER) vs [16] Iva Jovic (USA) Pista 18 (11:00) Jenson Brooksby (USA) vs [31] Ignacio Buse (PER)

[22] Alejandro Davidovich Fokina (ESP) vs Fabian Marozsan (HUN)

Diane Parry (FRA) vs [19] Anna Kalinskaya

[18] Ekaterina Alexandrova vs Lanlana Tararudee (THA)

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico.

El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

Noticias relacionadas

Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.