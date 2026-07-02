Partidos Wimbledon hoy, jueves 2 de julio: orden de juego y horarios de Zverev, Swiatek y Jaume Munar

Wimbledon 2026 afronta hoy jueves 2 de julio una nueva jornada de competición con la disputa de más partidos de la segunda ronda en el All England Club. El torneo londinense vuelve a presentar un orden de juego cargado de nombres importantes en segunda ronda, con actividad desde media mañana en las pistas exteriores y varios favoritos programados en las pistas principales .

Uno de los grandes focos estará en la Pista Central, donde Iga Swiatek abrirá la jornada ante Karolina Pliskova a partir de las 13:30 horas. Después llegará el turno de Matteo Berrettini, que se enfrentará a Arthur Fils, antes del cierre con el duelo entre Caty McNally y Elena Rybakina, segunda cabeza de serie.

También habrá mucho atractivo en la Pista No.1, con Madison Keys ante Katie Swan, Alexander Zverev frente a Valentin Royer y un interesante Jakub Mensik - Grigor Dimitrov. En la Pista No.2 destacan Taylor Fritz, Amanda Anisimova, Frances Tiafoe y Jasmine Paolini, mientras que Alex de Minaur o Flavio Cobolli también forman parte del orden de juego de mañana.

Alexander Zverev participa durante una sesión de entrenamiento en la Pista 1 de Wimbledon / TOLGA AKMEN / EFE

En clave española, Jaume Munar tendrá un partido exigente ante Jacob Fearnley en la Pista 12. Además, Oksana Selekhmeteva, también con nacionalidad española, se enfrentará a Emma Navarro, verdugo de Paula Badosa, en la Pista 17.

Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy jueves 2 de julio

Pista Central (13:30) Karolina Pliskova (CZE) vs [3] Iga Swiatek (POL)

Matteo Berrettini (ITA) vs [20] Arthur Fils (FRA)

Caty McNally (USA) vs [2] Elena Rybakina (KAZ) Pista No.1 (13:00) Katie Swan (GBR) vs [26] Madison Keys (USA)

Valentin Royer (FRA) vs [2] Alexander Zverev (GER)

[15] Jakub Mensik (CZE) vs Grigor Dimitrov (BUL) Pista No.2 (11:00) [6] Taylor Fritz (USA) vs Patrick Kypson (USA)

[6] Amanda Anisimova (USA) vs Sofia Kenin (USA)

No antes de 14:30: [17] Frances Tiafoe (USA) vs Jan Choinski (GBR)

No antes de 16:30: [13] Jasmine Paolini (ITA) vs Viktorija Golubic (SUI) Pista No.3 (11:00) [5] Alex de Minaur (AUS) vs Adrian Mannarino (FRA)

[29] Alexandra Eala (PHI) vs Maya Joint (AUS)

No antes de 14:30: James Duckworth (AUS) vs [9] Flavio Cobolli (ITA)

No antes de 16:30: Camila Osorio (COL) vs [9] Linda Noskova (CZE) Pista 12 (11:00) [15] Diana Shnaider vs Liudmila Samsonova

Jacob Fearnley (GBR) vs Jaume Munar (ESP)

[17] Sorana Cirstea (ROU) vs Kimberly Birrell (AUS)

Kyrian Jacquet (FRA) vs [10] Alexander Bublik (KAZ) Pista 18 (11:00) Arthur Fery (GBR) vs Otto Virtanen (FIN)

Anna Blinkova vs [12] Marta Kostyuk (UKR)

No antes de 14:30: [13] Jiri Lehecka (CZE) vs Alex Molcan (SVK) Pista 14 (11:00) Gabriel Diallo (CAN) vs Lorenzo Sonego (ITA)

[19] Karen Khachanov vs Yannick Hanfmann (GER)

[25] Elise Mertens (BEL) vs Maria Timofeeva (UZB) Pista 15 (11:00) Daria Snigur (UKR) vs Leolia Jeanjean (FRA)

Zizou Bergs (BEL) vs Jaime Faria (POR)

Kamilla Rakhimova (UZB) vs Maria Sakkari (GRE) Pista 16 (11:00) Tyra Caterina Grant (ITA) vs [21] Marie Bouzkova (CZE)

Mariam Bolkvadze (GEO) vs Ashlyn Krueger (USA)

Quentin Halys (FRA) vs Marcos Giron (USA) Pista 17 (11:00) [23] Emma Navarro (USA) vs Oksana Selekhmeteva (ESP)

Zachary Svajda (USA) vs Kamil Majchrzak (POL)

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico.

El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.