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Partidos Wimbledon hoy, jueves 2 de julio: orden de juego y horarios de Zverev, Swiatek y Jaume Munar
Consulta el orden de juego completo de Wimbledon 2026 y los partidos programados para hoy jueves
Wimbledon 2026 afronta hoy jueves 2 de julio una nueva jornada de competición con la disputa de más partidos de la segunda ronda en el All England Club. El torneo londinense vuelve a presentar un orden de juego cargado de nombres importantes en segunda ronda, con actividad desde media mañana en las pistas exteriores y varios favoritos programados en las pistas principales .
Uno de los grandes focos estará en la Pista Central, donde Iga Swiatek abrirá la jornada ante Karolina Pliskova a partir de las 13:30 horas. Después llegará el turno de Matteo Berrettini, que se enfrentará a Arthur Fils, antes del cierre con el duelo entre Caty McNally y Elena Rybakina, segunda cabeza de serie.
También habrá mucho atractivo en la Pista No.1, con Madison Keys ante Katie Swan, Alexander Zverev frente a Valentin Royer y un interesante Jakub Mensik - Grigor Dimitrov. En la Pista No.2 destacan Taylor Fritz, Amanda Anisimova, Frances Tiafoe y Jasmine Paolini, mientras que Alex de Minaur o Flavio Cobolli también forman parte del orden de juego de mañana.
En clave española, Jaume Munar tendrá un partido exigente ante Jacob Fearnley en la Pista 12. Además, Oksana Selekhmeteva, también con nacionalidad española, se enfrentará a Emma Navarro, verdugo de Paula Badosa, en la Pista 17.
Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy jueves 2 de julio
Pista Central (13:30)
- Karolina Pliskova (CZE) vs [3] Iga Swiatek (POL)
- Matteo Berrettini (ITA) vs [20] Arthur Fils (FRA)
- Caty McNally (USA) vs [2] Elena Rybakina (KAZ)
Pista No.1 (13:00)
- Katie Swan (GBR) vs [26] Madison Keys (USA)
- Valentin Royer (FRA) vs [2] Alexander Zverev (GER)
- [15] Jakub Mensik (CZE) vs Grigor Dimitrov (BUL)
Pista No.2 (11:00)
- [6] Taylor Fritz (USA) vs Patrick Kypson (USA)
- [6] Amanda Anisimova (USA) vs Sofia Kenin (USA)
- No antes de 14:30: [17] Frances Tiafoe (USA) vs Jan Choinski (GBR)
- No antes de 16:30: [13] Jasmine Paolini (ITA) vs Viktorija Golubic (SUI)
Pista No.3 (11:00)
- [5] Alex de Minaur (AUS) vs Adrian Mannarino (FRA)
- [29] Alexandra Eala (PHI) vs Maya Joint (AUS)
- No antes de 14:30: James Duckworth (AUS) vs [9] Flavio Cobolli (ITA)
- No antes de 16:30: Camila Osorio (COL) vs [9] Linda Noskova (CZE)
Pista 12 (11:00)
- [15] Diana Shnaider vs Liudmila Samsonova
- Jacob Fearnley (GBR) vs Jaume Munar (ESP)
- [17] Sorana Cirstea (ROU) vs Kimberly Birrell (AUS)
- Kyrian Jacquet (FRA) vs [10] Alexander Bublik (KAZ)
Pista 18 (11:00)
- Arthur Fery (GBR) vs Otto Virtanen (FIN)
- Anna Blinkova vs [12] Marta Kostyuk (UKR)
- No antes de 14:30: [13] Jiri Lehecka (CZE) vs Alex Molcan (SVK)
Pista 14 (11:00)
- Gabriel Diallo (CAN) vs Lorenzo Sonego (ITA)
- [19] Karen Khachanov vs Yannick Hanfmann (GER)
- [25] Elise Mertens (BEL) vs Maria Timofeeva (UZB)
Pista 15 (11:00)
- Daria Snigur (UKR) vs Leolia Jeanjean (FRA)
- Zizou Bergs (BEL) vs Jaime Faria (POR)
- Kamilla Rakhimova (UZB) vs Maria Sakkari (GRE)
Pista 16 (11:00)
- Tyra Caterina Grant (ITA) vs [21] Marie Bouzkova (CZE)
- Mariam Bolkvadze (GEO) vs Ashlyn Krueger (USA)
- Quentin Halys (FRA) vs Marcos Giron (USA)
Pista 17 (11:00)
- [23] Emma Navarro (USA) vs Oksana Selekhmeteva (ESP)
- Zachary Svajda (USA) vs Kamil Majchrzak (POL)
¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?
Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico.
El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.
Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.
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