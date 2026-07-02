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WIMBLEDON

Partidos Wimbledon hoy, jueves 2 de julio: orden de juego y horarios de Zverev, Swiatek y Jaume Munar

Consulta el orden de juego completo de Wimbledon 2026 y los partidos programados para hoy jueves

Jaume Munar sigue adelante en Wimbledon 2026

Jaume Munar sigue adelante en Wimbledon 2026 / ANDREW COWIE / COLORSPORT / DPPI / Europa Press

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Alguer Tulleuda Bonifacio

Alguer Tulleuda Bonifacio

Barcelona

Wimbledon 2026 afronta hoy jueves 2 de julio una nueva jornada de competición con la disputa de más partidos de la segunda ronda en el All England Club. El torneo londinense vuelve a presentar un orden de juego cargado de nombres importantes en segunda ronda, con actividad desde media mañana en las pistas exteriores y varios favoritos programados en las pistas principales .

Uno de los grandes focos estará en la Pista Central, donde Iga Swiatek abrirá la jornada ante Karolina Pliskova a partir de las 13:30 horas. Después llegará el turno de Matteo Berrettini, que se enfrentará a Arthur Fils, antes del cierre con el duelo entre Caty McNally y Elena Rybakina, segunda cabeza de serie.

También habrá mucho atractivo en la Pista No.1, con Madison Keys ante Katie Swan, Alexander Zverev frente a Valentin Royer y un interesante Jakub Mensik - Grigor Dimitrov. En la Pista No.2 destacan Taylor Fritz, Amanda Anisimova, Frances Tiafoe y Jasmine Paolini, mientras que Alex de Minaur o Flavio Cobolli también forman parte del orden de juego de mañana.

FOTODELDIA Londres, 26/06/2026.- El alemán Alexander Zverev participa durante una sesión de entrenamiento en la Pista 1 de Wimbledon junto al canadiense Felix Auger-Aliassime, antes del torneo de Wimbledon, el 26 de junio de 2026.EFE/TOLGA AKMEN

Alexander Zverev participa durante una sesión de entrenamiento en la Pista 1 de Wimbledon / TOLGA AKMEN / EFE

En clave española, Jaume Munar tendrá un partido exigente ante Jacob Fearnley en la Pista 12. Además, Oksana Selekhmeteva, también con nacionalidad española, se enfrentará a Emma Navarro, verdugo de Paula Badosa, en la Pista 17.

Orden de juego y horarios de Wimbledon hoy jueves 2 de julio

Pista Central (13:30)

  • Karolina Pliskova (CZE) vs [3] Iga Swiatek (POL)
  • Matteo Berrettini (ITA) vs [20] Arthur Fils (FRA)
  • Caty McNally (USA) vs [2] Elena Rybakina (KAZ)

Pista No.1 (13:00)

  • Katie Swan (GBR) vs [26] Madison Keys (USA)
  • Valentin Royer (FRA) vs [2] Alexander Zverev (GER)
  • [15] Jakub Mensik (CZE) vs Grigor Dimitrov (BUL)

Pista No.2 (11:00)

  • [6] Taylor Fritz (USA) vs Patrick Kypson (USA)
  • [6] Amanda Anisimova (USA) vs Sofia Kenin (USA)
  • No antes de 14:30: [17] Frances Tiafoe (USA) vs Jan Choinski (GBR)
  • No antes de 16:30: [13] Jasmine Paolini (ITA) vs Viktorija Golubic (SUI)

Pista No.3 (11:00)

  • [5] Alex de Minaur (AUS) vs Adrian Mannarino (FRA)
  • [29] Alexandra Eala (PHI) vs Maya Joint (AUS)
  • No antes de 14:30: James Duckworth (AUS) vs [9] Flavio Cobolli (ITA)
  • No antes de 16:30: Camila Osorio (COL) vs [9] Linda Noskova (CZE)

Pista 12 (11:00)

  • [15] Diana Shnaider vs Liudmila Samsonova
  • Jacob Fearnley (GBR) vs Jaume Munar (ESP)
  • [17] Sorana Cirstea (ROU) vs Kimberly Birrell (AUS)
  • Kyrian Jacquet (FRA) vs [10] Alexander Bublik (KAZ)

Pista 18 (11:00)

  • Arthur Fery (GBR) vs Otto Virtanen (FIN)
  • Anna Blinkova vs [12] Marta Kostyuk (UKR)
  • No antes de 14:30: [13] Jiri Lehecka (CZE) vs Alex Molcan (SVK)

Pista 14 (11:00)

  • Gabriel Diallo (CAN) vs Lorenzo Sonego (ITA)
  • [19] Karen Khachanov vs Yannick Hanfmann (GER)
  • [25] Elise Mertens (BEL) vs Maria Timofeeva (UZB)

Pista 15 (11:00)

  • Daria Snigur (UKR) vs Leolia Jeanjean (FRA)
  • Zizou Bergs (BEL) vs Jaime Faria (POR)
  • Kamilla Rakhimova (UZB) vs Maria Sakkari (GRE)

Pista 16 (11:00)

  • Tyra Caterina Grant (ITA) vs [21] Marie Bouzkova (CZE)
  • Mariam Bolkvadze (GEO) vs Ashlyn Krueger (USA)
  • Quentin Halys (FRA) vs Marcos Giron (USA)

Pista 17 (11:00)

  • [23] Emma Navarro (USA) vs Oksana Selekhmeteva (ESP)
  • Zachary Svajda (USA) vs Kamil Majchrzak (POL)

¿Dónde ver los partidos de Wimbledon 2026 en directo, online y por TV?

Los partidos de Wimbledon 2026 podrán seguirse en España en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del Grand Slam británico.

El torneo se ofrecerá a través de los canales Movistar Plus+ Deportes, con cobertura desde la primera ronda hasta las finales individuales, además de programación especial, análisis y seguimiento de las principales jornadas.

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Desde SPORT, te ofrecemos una cobertura completa de Wimbledon 2026 con crónicas, reacciones de los protagonistas y análisis de los partidos clave, con especial atención al desempeño de Rafa Jódar.

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