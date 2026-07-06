El monumental cabreo de Aliassime con Davidovich: "Es una vergüenza"

Ayer se vivió uno de los momentos más tensos de Wimbledon protagonizado por el español Alejandro Davidovich y el canadiense Auger-Aliassime. El partido que estuvo igualado en todo momento finalmente cayó del lado del canadiense, pero las actitudes de ambos empañaron un partido marcado por un nivel tenístico increíble.

El motivo del enfado fue porque Davidovich paró el partido en el cuarto set cuando el marcador estaba en 15-40 y dos bolas de break, por un problema en el tobillo. Esta molestia por parte del español provocó la interrupción del servicio del canadiense al pedir ser atendido por el fisio.

Una solicitud que enfadó mucho a Aliassime, ya que Fokina paró el partido en medio del juego y no fue penalizado. El número cuatro del mundo creyó que Davidovich exageró las molestias y ni las explicaciones de su rival le valieron para calmar su enfado, rechazando hablar con el español.

Aun así, quien concedió la solicitud de Fokina fue el juez de silla, y en todo caso sería a él a quien debería preguntarle por qué permitió que su rival parara el juego en ese momento.

Tras hacerse con el partido, el canadiense tuvo un gesto que la gente ha tildado de mal gusto, ya que en la red el saludo fue muy frío y 'Foki' se llevó un pequeño empujón tras un fugaz estrechamiento de manos y luego continuaron reprochándose cosas cuando recogían los objetos que depositaron en los bancos.

Davidovich y sus molestias en el tobillo / X

Le negó el saludo al español

Lo peor vino después, cuando, mientras seguían conversando y lanzándose 'puyitas', Félix Auger-Aliassime no quiso darle la mano a Alejandro Davidovich, que sí que se la ofrecía.

En la posterior rueda de prensa, Aliassime quiso desmarcarse de la polémica: "No quiero entrar en detalles sobre las interacciones entre él y yo. Si quiere venir aquí a hablar de ello, puede hacerlo, pero conoce mi opinión".

Lo que sí pidió fue un cambio en la normativa que permitió a Alejandro parar con juego al saque: "Ahora bien, lo que sí puedo decir es que creo que la regla tiene que cambiar. Creo que, obviamente, mientras la regla siga siendo así, un jugador la usará a su favor".

"Si estás lesionado te retiras"

El número cuatro del mundo alimentó las dudas sobre si las molestias de Davidovich fueron ciertas o no: "Creo que es muy sencillo: si estás muy lesionado, o lo que sea que te lesiones, mientras tu oponente está jugando, en medio del juego, el oponente está sacando, el reloj de saque está en marcha... Si estás muy lesionado, pierdes todos los puntos hasta que puedas llamar al fisioterapeuta."

Para añadir que, si la ayuda médica funciona, puedes seguir adelante, pero que si físicamente no puedes continuar, dejas de jugar. "Si el fisioterapeuta te ayuda a recuperarte, juegas tu juego de servicio. Si estás muy lesionado, entonces te retiras, obviamente. Pero detenerse en medio del servicio del oponente y poder llamar al fisioterapeuta, me parece una vergüenza de regla. No conozco ningún otro deporte donde se pueda hacer eso. Lo digo en serio. Es una vergüenza de regla", reiteraba el tenista.