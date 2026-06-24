McEnroe, cero esperanzas en Zverev: "No considero favorito a Zverev para ganar Wimbledon"

Con Wimbledon a la vuelta de la esquina y las grandes ausencias que habrá en esta edición, los candidatos a levantar el título pueden dar una sorpresa. Los tenistas hace semanas que se están adaptando al cambio de superficie.

La falta de Alcaraz deja la posibilidad de protagonismo a otros jugadores, como se dio en Roland Garros. Tras el Abierto de París repleto de sorpresas, ahora es el turno del tercer Grand Slam del año y las grandes leyendas como Patrick McEnroe no han dejado atrás la oportunidad de hacer sus predicciones.

El exjugador estadounidense no tiene dudas: pese a llegar a Wimbledon 2026 como flamante campeón de Roland Garros, Alexander Zverev no figura entre sus principales candidatos al título en el All England Club.

Taylor Fritz y Ben Shelton por delante

Según el extenista, las características específicas de la hierba reducen las opciones de triunfo del jugador alemán. Alejando a 'Sascha' de la primera línea de favoritos, incluso por detrás de nombres como Taylor Fritz o Ben Shelton, quienes le siguen por detrás en el ránking.

En declaraciones a SportsBoom, McEnroe explicó que la gira sobre césped continúa siendo la gran asignatura pendiente de Zverev. El alemán nunca ha superado los octavos de final en Wimbledon y recientemente volvió a encontrarse con uno de sus grandes obstáculos perdiendo en las semifinales de Halle ante Fritz.

"A Zverev no lo consideraría favorito. Pondría a Fritz por delante de él. Fritz le ganó en un partido muy igualado. Probablemente pondría a Shelton ligeramente por delante de él", señaló McEnroe.

La valoración en el caso de Fritz no es una sorpresa, ya que el estadounidense fue semifinalista en Wimbledon la pasada temporada, perdiendo ante Carlitos Alcaraz, pero aun así fue uno de los jugadores más sólidos del circuito sobre hierba.

Y en cuanto a decantarse antes por Shelton que por el alemán, los resultados hablan por sí solos. Shelton tiene más posibilidades de acercarse a la victoria tras alzarse con su primer título sobre hierba en Stuttgart hace apenas unos días.

Distancia considerable con los dos candidatos

Sin embargo, para McEnroe existe una distancia considerable entre ese grupo de aspirantes y los dos grandes nombres llamados a dominar el torneo: Jannik Sinner y Novak Djokovic.

El estadounidense sitúa al italiano como principal candidato al título pese a las dudas físicas que arrastra desde Roland Garros, mientras que coloca al serbio como segundo favorito gracias a las buenas sensaciones que dejó en París y a su extraordinario historial en Londres.

"En la categoría masculina, no hay duda de que el favorito es Sinner. Probablemente pondría a Djokovic como segundo favorito en este momento porque creo que jugó bastante bien en París. Disputó tres partidos de calidad y eso le dará confianza", afirmó.

Auge de una segunda línea de candidatos

La opinión de McEnroe coincide con la sensación general que rodea al tercer Grand Slam de la temporada. Aunque Sinner y Djokovic parten un escalón por encima del resto, Wimbledon se presenta este año más abierto de lo habitual. Los torneos previos de Halle y Queen's han confirmado el auge de una segunda línea de candidatos que llega convencida de que puede generarles 'problemas' a las grandes referencias del circuito.

Sinner aterriza en Londres con el objetivo de dejar atrás la decepción de Roland Garros y defender la corona conquistada el año pasado. Djokovic, por su parte, afronta lo que podría ser una de sus mejores oportunidades para alcanzar el ansiado 25.º Grand Slam. La hierba sigue siendo una de las superficies a la que mejor se adapta tras acumular ni más ni menos que siete títulos en Londres.