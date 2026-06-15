Kyrgios y Serena Williams, entre los jugadores candidatos a las invitaciones de Wimbledon

Con la gira de hierba en marcha se acerca una de las fechas más destacadas del calendario: Wimbledon. El tercer Grand Slam de la temporada es una cita que nadie se quiere perder, pero son muchos los jugadores que no tienen una plaza asegurada. Esta semana la organización del abierto londoniense anunciará a qué tenistas ofrecerá sus invitaciones.

Y es que el All England Club tiene la oportunidad de ofrecer sus famosas 'wild cards' como todos los años. El Grand Slam de hierba contará con 16 invitaciones para el cuadro principal, 8 para el cuadro femenino y 8 para el masculino.

Por otro lado, serán 9 los pases para las rondas de qualy, donde los participantes buscarán ingresar al main draw. Además, el comité también reparte invitaciones para los cuadros de dobles masculinos, femeninos y mixtos, que suelen rondar la media docena por modalidad.

Los comodines son jugadores cuya clasificación mundial no es lo suficientemente alta como para clasificarse automáticamente para el Campeonato, pero que son admitidos en el cuadro principal del Campeonato por elección del Comité.

El talento local: prioridad

Tal y como explican en su página web, este tipo de invitaciones especiales suelen ofrecerse "en función del rendimiento en el año anterior en Wimbledon o para aumentar el interés británico". Ya que muchas de estas 'wild cards' se dan al talento local, de hecho, el año pasado todas las participantes del cuadro femenino eran británicas, excepto una: Petra Kvitova, excampeona del evento.

Aunque, a diferencia de los otros tres Grand Slams: Australia, Roland Garros y el US Open, Wimbledon no tiene acuerdos de intercambio automático de invitaciones con otros países. El comité británico decide de forma 100% libre a quién entregar cada pase. En esta edición son muchos los posibles talentos que pueden merecer una de estas invitaciones, pero la realidad es que no hay huecos para todos.

Los candidatos

Nombres como Grigor Dimitrov, Dan Evans, Nick Kyrgios, Gael Monfils... Y en el caso de las chicas: Andreescu, Serena Williams o Venus Williams... resuenan como candidatos.

Tampoco se encuentra en el cuadro de momento la finalista de Roland Garros: Maja Chwalinska. La polaca no tenía una plaza asegurada antes de Roland Garros cuando estaba en la posición 114, pero ahora ha escalado hasta la 21. Un ascenso astronómico que no ha servido para ingresar, de momento, en Wimbledon, ya que el corte se cerró antes de su actuación en la final del Abierto parisino. Una situación parecida ocurre con Matteo Berrettini, quien empezó en Roland Garros con el número 105 y ascendiendo 57 puestos.

Las hermanas Williams

Por lo que respecta a las hermanas Williams, cada vez es más probable que estas hayan recibido una invitación para jugar como pareja en dobles femeninos. De hecho, la directora de Wimbledon, Sally Bolton, alimenta esta posibilidad diciendo lo siguiente: "Supongo que lo que puedo decir es que podemos ver cuánto entusiasmo genera el regreso de Serena a las canchas de tenis y particularmente en una cancha de césped", señalaba Bolton.

Según un periodista de Sky Sports, esta solicitud ya habría sido aceptada. Y si esto es cierto, las Williams volverían a formar equipo juntas desde aquel último partido en el US Open de 2022. Esta no es la única posibilidad de las tenistas, ya que, según el periodista Mangiante, existen negociaciones en curso para que Serena forme pareja con Carlos Alcaraz y Venus juegue con Jannik Sinner en dobles mixtos en el US Open.

¿Quién puede obtener una?

Las invitaciones especiales se asignan desde 1977 y, desde 2003, algunas invitaciones individuales se determinan mediante la competición. Estas plazas se pueden dar por diferentes motivos: lesiones que han obligado a tenistas a estar fuera del circuito durante un período de tiempo, a antiguos campeones y grandes estrellas que no tienen el mismo nivel debido a la edad, inactividad, o a aquellos tenistas quienes han demostrado buenos resultados pero no tienen el ránking suficiente para clasificarse.