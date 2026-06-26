¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Wimbledon 2026? Horario y dónde ver su debut por TV y en directo

Rafa Jódar ya conoce el camino que deberá recorrer en Wimbledon 2026. El tenista madrileño afronta el tercer Grand Slam de la temporada con la ilusión de firmar una buena actuación sobre la hierba londinense, después de haber mantenido en vilo su participación por unas molestias en el abdominal que le obligaron a renunciar a los torneos de Queen's y Eastbourne.

El sorteo ha deparado un estreno, sobre el papel, favorable para Jódar, aunque el cuadro se complica de manera considerable conforme avancen las rondas. Su debut en el Grand Slam londinense será contra el invitado Felix Gill, número 220 del ranking ATP. Si supera su primer partido, podría medirse a Pablo Carreño Busta en segunda ronda, siempre que el asturiano logre imponerse previamente a Denis Shapovalov. Más adelante aparece Luciano Darderi, quien ya derrotó al español esta temporada en el Masters 1000 de Roma.

Rafa Jódar en Wimbledon / Instagram

El gran desafío llegaría en unos hipotéticos octavos de final. Allí esperaría, en principio, Jannik Sinner, actual número uno del mundo y vigente campeón de Wimbledon. El Grand Slam londinense se presenta como una nueva oportunidad para seguir creciendo frente a algunos de los mejores tenistas del circuito.

¿Cuándo juega Rafa Jódar su próximo partido en Wimbledon 2026?

Rafa Jódar disputará su partido de primera ronda de Wimbledon 2026 entre el lunes 29 y el martes 30 de junio. Su rival será el tenista invidato Felix Gill, número 220 del ranking ATP.

¿Dónde ver el próximo partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 por TV y online?

En España, el próximo partido de Rafa Jódar en Wimbledon 2026 se podrá seguir en directo a través de Movistar Plus+, plataforma que posee los derechos de emisión del torneo.

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