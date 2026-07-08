¿Cuándo juega Djokovic contra Sinner en Wimbledon 2026? Fecha, horario y dónde ver las semifinales

Jannik Sinner y Novak Djokovic se darán cita finalmente en las semifinales de Wiimbledon 2026. Después de superar sus respectivos compromisos de cuartos de final, el italiano y el serbio se enfrentarán por un puesto en la gran final del Grand Slam londinense en uno de los partidos más esperados del torneo donde solamente puede quedar uno.

Djokovic llega a la penúltima ronda después de una victoria sufrida ante Félix Auger-Aliassime en cuartos. El serbio tuvo que tirar de experiencia, resistencia y oficio para sobrevivir a un partido muy exigente, pero volvió a demostrar que en Wimbledon siempre encuentra una marcha más cuando el torneo entra en su fase decisiva. El sueño de un último Grand Slam, en Wimbledon, sigue intacto.

Sinner, por su parte, cumplió con autoridad ante Jan-Lennard Struff y sigue adelante en el All England Club. El número uno del mundo vuelve a estar entre los cuatro mejores del torneo y buscará frenar a un Djokovic que continúa agrandando su leyenda sobre la hierba londinense. El italiano parte como favorito, pero la historia va del lado del serbio que quiere un último baile histórico en Londres.

Jannik Sinner, en Wimbledon / EUROPA PRESS

El duelo entre Sinner y Djokovic promete ser uno de los grandes partidos de Wimbledon 2026. En juego estará una plaza en la final, donde el ganador se enfrentará al vencedor de la otra semifinal masculina.

¿Cuándo juegan Djokovic contra Sinner en las semifinales de Wimbledon?

El partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, correspondiente a las semifinales de Wimbledon 2026, se disputará el viernes 10 de julio en la Pista Central del All England Club. El horario exacto del encuentro todavía está pendiente de confirmación por parte de la organización, que publicará el día anterior el orden de juego oficial.

¿Dónde ver el Djokovic - Sinner de Wimbledon por TV y online?

El partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon 2026 se podrá ver en España a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del torneo.

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