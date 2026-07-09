Djokovic - Sinner: horario y dónde ver las semifinales de Wimbledon 2026, en directo

Novak Djokovic y Jannik Sinner se vuelven a ver las caras para disputarse unas semifinales de altura en Wimbledon. Una vez más, serbio e italiano se medirán por una plaza en la gran final de un nuevo Grand Slam en uno de los duelos más esperados del torneo. Dos generaciones frente a frente y mucho más que un billete a la final en juego.

Djokovic llega a la penúltima ronda después de superar a Félix Auger-Aliassime en un partido durísimo de cuartos de final. El serbio tuvo que sufrir hasta el límite en un partido a cinco sets para mantenerse vivo en Wimbledon pero volvió a demostrar que en Londres siempre encuentra recursos para competir en los momentos decisivos. El sueño de un último Grand Slam en el All England Club sigue en pie.

Sinner y Djokovic durante un partido entre ambos / EFE

Sinner, por su parte, alcanzó las semifinales tras vencer a Jan-Lennard Struff en tres sets. El italiano, vigente campeón del torneo y número uno del mundo, continúa con paso firme en Londres y buscará frenar a un Djokovic que sigue agrandando su leyenda a cada partido que juega. Es el favorito, nadie duda de ello, pero contra Djokovic nunca se puede descartar nada por muy pesadas que sean sus piernas a estas alturas de la película.

¿A qué hora es el Djokovic - Sinner de semifinales de Wimbledon 2026?

El partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, correspondiente a las semifinales de Wimbledon 2026, se disputará el viernes 10 de julio en el segundo turno de la Pista Central del All England Club. El duelo se disptuará tras el Arthur Fery - Zverev, que empezará a las 14:30 horas (CEST), por lo que el Sinner - Djokovic se prevé sobre las 17:30 horas (CEST).

¿Dónde ver el Djokovic - Sinner de Wimbledon 2026 por TV y online?

El partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner en las semifinales de Wimbledon 2026 se podrá ver en España a través de Movistar+, plataforma que cuenta con los derechos de emisión del torneo.

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