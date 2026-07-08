Djokovic, rey indiscutible en Wimbledon: "Ojalá jugar 90 minutos como Messi"

Novak Djokovic lo ha vuelto a hacer. A sus 39 años sigue siendo un rival feroz que no regala ningún punto. Un duelo épico fue lo que ayer se vivió en la pista central del All England Club, entre Auger-Aliassime y Djokovic.

El serbio de 39 años superó al tercer cabeza de serie, Felix Auger-Aliassime, en un encuentro que se alargó hasta las cinco horas y 15 minutos, convirtiéndose en el partido de cuartos de final más largo en la historia de Wimbledon, según la ATP.

El de Belgrado fue consistente y sólido en los momentos de máxima presión y mantuvo a ralla cualquier tipo de pensamiento negativo, llegando a firmar una sólida victoria por 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(10-4) sobre el canadiense de tan solo 25 años.

Bajo la atenta mirada de sus hijos, Novak brilló en la hierba londoniense: "Les estaba diciendo a los niños que se fueran a dormir después del cuarto set, pero no me hicieron caso. Me alegra que se quedaran porque, sinceramente, fue uno de los mejores partidos que he jugado en esta pista en toda mi carrera", afirmó Nole nada más acabar el partido.

Messi y Djokovic: el talento no tiene edad

Ejemplos como 'Nole' o Messi, ambos de 39 años, demuestran que no hay edadismo que valga en su caso, su talento seguirá intacto: "Estaría bien jugar solo 90 minutos como él", bromeó el serbio tras compararle con el argentino.

"Seguir siendo capaz de pelear con jugadores que son 15 años más jóvenes que yo y ganarles en partidos tan ajustados es una bonita sorpresa, afirmó Djokovic. Aunque no todo es de color de rosa: "Al mismo tiempo, siempre tengo las expectativas más altas sobre mí mismo. Puedo ser muy autocrítico, muy duro conmigo mismo. A la vez, también intento disfrutar momentos como este".

El tiempo del descuento

Podría estar muy cerca de tocar su ansiado 25 con los dedos. Un número que lleva tiempo buscando alcanzar y con el que es muy probable que ponga punto y final a su carrera. Sabemos que, aunque por muy bonito que sea verlo jugar encuentros de altísimo nivel, la cuenta atrás de Djokovic ya hace tiempo que corre.

A pesar de que el encuentro rayó la perfección, también hubo espacio para la polémica. En numerosas ocasiones, las estrictas reglas de Wimbledon han sido objeto de debate; en el encuentro de ayer, los problemas vinieron con la decisión de cerrar el techo.

Un polémico techo cerrado

Tanto el canadiense como el serbio se mostraron muy en desacuerdo; a las 19:40 cerraron el techo cuando todavía había margen de una hora para seguir jugando con luz natural. "El otro día no querían cerrarlo hasta las 8:30. Ahora quieren cerrarlo. ¿No quieren llegar a las 8:30? Son las 7:40. Podemos jugar otro set completo al aire libre. ¡Este es un torneo al aire libre!", replicaba Djokovic.

Ahora se enfrenta a otro gran reto en semifinales. Le espera el gran Jannik Sinner, que hasta ahora no lo ha tenido muy difícil. "Todavía tengo que recuperarme, sigo en el torneo y dentro de unos días tendré enfrente al mejor jugador del mundo", añadió el de Belgrado.

Un balance que no le favorece

Estos dos tenistas ya se han visto las caras en 11 ocasiones, y el balance de victorias está de la mano de Sinner con un 6-5. Parece que estamos viviendo un déjà vu con esta semifinal, que ya vimos el año pasado, donde finalmente el número uno del mundo levantó el trofeo.

A pesar de eso, la última vez que se enfrentaron fue en el Open de Australia, y el encuentro cayó del lado de 'Nole'. "Ahora es diferente a Australia. Allí llegué mucho más fresco después de varios meses de preparación y el partido largo fue en semifinales. Aquí ha sido en cuartos y ahora tengo que enfrentarme a Sinner en semifinales", explicó.

Por tanto, no podemos dar nada por sentado hasta este viernes, donde seguro que el All England Club será testigo de una lucha muy ajustada entre dos de los mejores tenistas del mundo.