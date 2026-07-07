La desconocida estrella que podría ganar Wimbledon: ¿Quién es Arthur Fery?

El sueño británico sigue vivo en Wimbledon gracias al único local que sigue batallando en la superficie más complicada: Arthur Fery. El joven de tan solo 23 años es la gran sorpresa de esta edición y, gracias a su brillante participación en Londres, ha conseguido hacerse con el pase a los cuartos de final.

La victoria de Arthur Fery en la cuarta ronda de Wimbledon fue un emocionante duelo épico a cinco sets en la Pista Central, donde derrotó al exnúmero tres del mundo, Grigor Dimitrov. Fery se impuso con un marcador de 7-5, 3-6, 4-6, 6-4, 7-6 (10-7) ante un público local completamente fuera de si.

Arthur Fery es un tenista profesional británico de 23 años que actualmente protagoniza una histórica e inesperada participación en el tercer Grand Slam del año, un camino que inició ocupando la posición número 114 en el ránking.

Aunque ha competido en Wimbledon en varias ocasiones, nunca había superado la segunda ronda hasta este año, al que llegó gracias a una wild card que le otorgó el torneo. Aunque esta cita, sin embargo, le resulta muy familiar, ya que vive a solo cinco minutos de las instalaciones del tercer Grand Slam del año.

Vecino de Wimbledon

Nacido en Sèvres, Francia, pero criado a pocos minutos del All England Club en Londres, Fery es el último representante local en los cuadros individuales tras una serie de tempranas eliminaciones británicas en el torneo, como la de Cameron Norrie, Katie Boulter u Oliver Tarver.

Fery ha conseguido vencer en las tres primeras rondas a tenistas como: Damir Dzumhur, Otto Virtanen, Zizou Bergs y ahora a Dimitrov. "Ser el único británico que queda no lo veo como una presión, incluso lo veo como algo positivo. Obviamente, para el tenis británico nos habría gustado tener a muchos más jugadores en tercera ronda. Yo juego para mí mismo, quiero ganar por mí, pero si hubiera más británicos sería fantástico", explicaba el jugador.

Es el primer wildcard y el tenista con el ranking más bajo en alcanzar los cuartos de final de Wimbledon desde Nick Kyrgios en 2014. Antes de dedicarse por completo al circuito profesional de la ATP Tour, Fery compitió en el tenis universitario estadounidense representando a la Universidad de Stanford.

El salto de la categoría juvenil al circuito profesional absoluto lo definió como uno de los más difíciles del deporte. El jugador reconoció que hasta hace poco no tenía el nivel físico, mental ni tenístico necesario para competir cada semana contra tenistas experimentados del circuito.

La universidad como un plan B

El tenis no es la única opción de Arthur, ya que ha tenido muy presente la importancia de una formación académica en una de las mejores universidades. "Elegí Stanford por el nivel académico y porque me ofrecía un plan si el tenis no funcionaba. También tenía uno de los mejores programas deportivos. Esos tres años me ayudaron a madurar sin demasiada presión. Cuando salí de la universidad estaba realmente preparado para atacar el circuito profesional y subir en el ranking".

El próximo partido con un rival conocido

Gracias a este espectacular resultado durante todas las rondas anteriores, Fery dará un salto astronómico en el ránking mundial y se prevé que por primera vez pueda colarse dentro del Top 70 de la ATP. "Hace una semana me habría conformado con ganar un par de partidos aquí… pero ahora estoy en cuartos. Es increíble", explicaba el jugador.

La victoria ante Dimitrov fue muy emocionante para el tenista, ya que el intenso duelo se jugó bajo la atenta mirada de la leyenda Roger Federer en el palco real. "Tuve al mejor tenista de todos los tiempos mirándome en primera fila contra Grigor Dimitrov. Se sintió muy especial".

Su próximo reto será este miércoles 8 de julio, cuando se enfrente al italiano y noveno cabeza de serie, Flavio Cobolli, por un puesto en las semifinales en el All England Club. Esta no es la primera vez que se enfrentan; de hecho, Fery ya derrotó a Cobolli a principios de año en el Abierto de Australia 7-6(1), 6-4, 6-1.