Davidovich responde tras ser señalado de exagerar una lesión: "Vi las estrellas"

Alejandro Davidovich era el último español que quedaba en pie en Wimbledon, pero tras caer ante Felix Auger-Aliassime en un duelo de altísimo nivel, el canadiense acabó con el sueño español en el All England Club.

Aunque en este encuentro la calidad de ambos tenistas fue excepcional, sus tensiones en la red pusieron el foco lejos de la victoria. El motivo del enfado: solicitar la asistencia del fisio en medio de un 15-40 por una mala caída que provocó molestias en el tobillo izquierdo al andaluz.

Una petición que Aliassime no se creyó. La lesión del español la tachó de exagerada y dijo que parecía un truco para detener el partido. Un debate que continuó en la posterior rueda de prensa: "Si estás muy lesionado, pierdes todos los puntos hasta que puedas llamar al fisioterapeuta y te retiras."

El español que consiguió irse de Wimbledon por la puerta grande tras conseguir un resultado de 6-7(4), 7-6(6), 6-3, 6-7(2) y 6-1, fue señalado por Aliassime de exagerar sus molestias en el tobillo, unas acusaciones a las que ha tenido que contestar explicando el origen de sus problemas.

"Todo esto viene desde antes de Stuttgart, que me doblé el tobillo entrenando en Montecarlo. Es algo con lo que estamos lidiando cada día. No me ha dado tiempo a descansar ni tres días seguidos", explicaba a los micrófonos de Movistar Plus.

Sin descanso entre torneos

Hay que tener en cuenta que el español aterrizaba en Londres nada más conquistar su primer título en Mallorca, sin apenas días de descanso entre torneos. Ya se mostró muy dolorido y agotado físicamente en los primeros días del Abierto londoniense: "El otro día estaba horrible, estaba fatal, muy cansado y me dolía todo, me dio un ataque de ansiedad".

Pese a la evidente lesión de Davidovich, Auger-Aliassime no se calló y criticó duramente al andaluz. Calificó como "una vergüenza" el hecho de detener el partido justo en medio del saque del rival para llamar al fisioterapeuta.

"Veo las estrellas"

Aunque el español ha querido abstenerse de hablar de Aliassime, intentó esclarecer el estado de su tobillo: "He tenido que lidiar con eso, Voltaren todos los días... ahora me haré una resonancia, pero fue un movimiento, cuando deslizo y se me va el pie para dentro, ese es el único movimiento, eso es lo que pasó hoy. No controlo algunos movimientos, entonces, cuando se me va el pie así, son 30 o 40 segundos en los que veo las estrellas, y después se me pasa el dolor, no tengo dolor".

Davidovich no se saltó ninguna norma; sí se dobló el tobillo y sí, la normativa permite la asistencia médica si se considera necesario por la salud del tenista. Además, ¿por qué motivo fingiría una lesión Fokina cuando a dos bolas de break?, no tiene ningún sentido.

Fokina explicó que se encargará de tratar estas molestias que, tal y como explicó, se agravan más o menos en función del movimiento que haga. "Es algo que miraré a partir de mañana". Esperemos que estas explicaciones le sirvan al canadiense, que incluso llegó a negarle la mano al español debido a su enfado monumental.