El factor clave que ayudará a Fery a ganar a Zverev: "El 99% de la gente irá con él"

Arthur Fery sigue alimentando el sueño británico en Londres. Nadie esperaba que el ganador del encuentro entre Flavio Cobolli y el último británico en pie del cuadro cayera del lado de Fery. El joven de 23 años se medirá ante el reciente campeón de Roland Garros en el tercer Grand Slam del año.

Ha irrumpido en el circuito convirtiéndose de la noche a la mañana en uno de los posibles candidatos a alzar el título de Wimbledon. Se ganó el pase a la semifinal de una manera muy cómoda en sets corridos frente a un conocido, Flavio Cobolli, al que ya había vencido anteriormente.

Una ventaja que le ayudó a creer que era posible volver a conseguirlo. "Me sentí con más confianza al enfrentarme a alguien contra quien ya había jugado antes en un gran escenario. Durante todo el partido sentí que todo estaba muy igualado, pero tuve la sensación de contar siempre con una pequeña ventaja", apuntó Fery en la rueda de prensa posterior.

Cobolli pecó de confianza

Exceso de confianza es de lo que pecó Cobolli; el italiano creyó que sería fácil ganar un encuentro contra un rival de menor ránking que él. "Jugaba unos cuartos de final contra un jugador con un ranking inferior al mío, y sentía que era una gran oportunidad para mí. Como dice mi equipo, quizá no fui lo suficientemente humilde desde el primer punto".

El italiano se mostró muy decepcionado y aseguró que no fue un buen día para él. "Estoy muy triste y decepcionado por el partido que he hecho. No jugué bien desde el primer punto. Quizá estaba un poco nervioso y sentí una presión que normalmente no siento", explicó.

Un público muy británico

El próximo reto de Fery será ante Alexander Zverev; el alemán viene de estar jugando su mejor tenis hasta la fecha y asegura estar preparado para el encuentro entre él y el favorito del público. "Estoy muy contento de enfrentarme a él en semifinales, creo que habrá un ambiente fantástico. Sé perfectamente que el 99% de la gente estará animándole a él", señala Sascha.

En estas semanas, Fery ha sido capaz de mejorar aspectos defensivos en su juego y su capacidad de enfrentarse a grandes sacadores y, sobre todo, ha conseguido vencer a grandes rivales. "En los partidos anteriores estuve cerca de perder, pero conseguí seguir luchando y obligar a mis rivales a ganar el partido. Zverev supone un paso más, pero estoy preparado para ello".

Ser el último británico en pie supone cierta presión; el local quiso agradecer el apoyo que está recibiendo por parte del público. "Aquí tengo además al público de mi lado, algo que ayuda muchísimo en la Centre Court. Intento utilizar ese apoyo en los momentos importantes para añadir un poco más de presión al rival, y volveré a intentarlo el viernes", aseguró Fery.

Zverev ya conocía el juego de Fery

Zverev ha confesado que ya vio el talento de Arthur meses atrás: "La primera vez que le vi jugar fue en Australia, cuando ganó a Cobolli en la primera ronda. Vi ese partido y ya entonces me impresionó mucho, tiene una técnica muy limpia y unos golpes de fondo muy limpios; ya me pareció un muy buen jugador".

Puede que Fery consiga conquistar a hierba del All England Club, y está claro que si ha conseguido llegar a la semifinal, es porque el británico se lo merece. "Las victorias que ha conseguido y la forma en la que remontó varios partidos han sido fantásticas. Es una gran historia", concluyó Zverev.

Solo el tiempo dirá quién de los dos jugadores se medirá en la final, si con Novak Djokovic o con Jannik Sinner.