Wimbledon vetará a los influencers: no se repetirá lo del US Open

El US Open permitió la presencia de un centenar de influencers como invitados a los partidos más atractivos del torneo. Un experimento que no ha salido del todo bien y que ha sido criticado incluso por algunos tenistas, que consideran que han molestado en algunos encuentros. Debido a esta polémica, Wimbledon ya ha asegurado que seguirá sin permitir la presencia de creadores de contenido.

El objetivo del torneo neoyorquino era el de aumentar la presencia de personalidades que atraigan a un público joven. Sin embargo, algunos de los influencers llevaban consigo aros de luz y realizaban vídeos en momentos en los que no estaba permitido. Como es bien sabido, no están permitidas las luces ni los 'flash' durante los puntos, una norma que en ocasiones no se respetó.

Wimbledon no acogerá a influencers / X

Adrian Mannarino fue el primero en poner el foco en los influencers, además de en el olor a marihuana del que tanto se ha hablado. "Se permite que la gente se mueva entre el público durante los puntos y el torneo lo tolera. Huele a marihuana en pista y hay ruido por todas partes. La verdad es que se está convirtiendo en un auténtico circo", declaró el francés.

Naomi Osaka fue en la misma línea, aunque a ella le afectó directamente la situación, deteniendo el partido en varias ocasiones por luces molestas. "Pienso que podría ser positivo que la gente popularizara el tenis entre su público objetivo, pero creo que hay que gestionarlo mucho mejor", criticó en una rueda de prensa posterior a un encuentro.

El US Open siempre suele estar envuelto de polémicas, ya que se trata del Grand Slam más mediático, en el que sale a flote toda la cultura norteamericana. Personalidades importantes, actores y actrices, y creadores de contenido se reúnen en las gradas de las pistas y se crea un buen 'show', como si se tratara de la NBA o de cualquier deporte del estilo.

Varios de estos influencers se han dedicado exclusivamente a promocionar contenido gastronómico. Uno de los productos que más ha llamado la atención son los nuggets de pollo cubiertos de caviar, con un precio que oscila los 100 dólares. También se ha hecho viral un cóctel de vodka, limonada y bolas de melón que simulan pelotas de tenis.