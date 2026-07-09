Wimbledon rompe una tradición histórica con Djokovic y Sinner

Wimbledon se prepara para el mejor partido de esta edición masculina. El que todo el mundo quería ver. Novak Djokovic y Jannik Sinner se enfrentarán por duodécima vez en sus carreras por un puesto en la final del torneo londinense. Un partido de tal relevancia que ha provocado que la organización rompa con una tradición que se había mantenido durante décadas y décadas.

Tanto el serbio como el italiano disputaron sus duelos de cuartos de final el pasado martes. Al estar situados en la parte alta del cuadro, fueron los primeros en jugarse el pase a la siguiente ronda. A ellos les siguieron Alexander Zverev y Arthur Fery, que jugaron este miércoles y lograron los dos últimos billetes que daban acceso a las semifinales de Wimbledon.

Aunque todavía no se conocían los horarios de manera oficial, todos daban por hecho que el duelo más atractivo iba a iniciar la jornada masculina. Durante toda la historia de Wimbledon, el partido que se había definido el martes era el que se jugaba antes por un tema de descanso. Siguiendo esta regla, Novak Djokovic y Jannik Sinner hubieran saltado a la Pista Central a las 14:30 hora española.

Sin embargo, Wimbledon no cumplirá con los descansos de los jugadores y serán Alexander Zverev y Arthur Fery los que inicien la jornada de semifinales. Ambos tenistas han tenido un día de descanso menos que Sinner y Djokovic, pero jugarán antes que ellos la penúltima ronda del torneo. Cuando finalicen el partido, les seguirán el italiano y el serbio.

Novak Djokovic acabó su partido el martes a las 23 horas en Londres / EFE

Una estrategia del torneo para que el partido más atractivo del día se dispute a una hora más alejada del mediodía. Teniendo en cuenta que se juega al mejor de cinco sets, el partido entre Zverev y Fery (a no ser de alguna lesión inesperada) debería durar al menos dos horas. Eso facilitaría que Sinner y Djokovic no saltaran a pista hasta alrededor de las 17-17:30 hora española.

Un partido muy especial

Sin embargo, todo dependerá de lo que dure la primera semifinal del día. Wimbledon se cubre las espaldas y, en caso de que se alargue el duelo de Zverev, el público podrá vivir una jornada nocturna con Jannik Sinner y Novak Djokovic. Además, captaría más audiencia que al mediodía, al tratarse de un día laborable en Londres. Romper la tradición les beneficia enormemente.

La semifinal entre el serbio y el italiano podría ser uno de los últimos choques entre ambos en un Grand Slam. Aunque no se prevé que el serbio se retire a corto plazo, bien es cierto que alcanzar las rondas finales puede complicarse más que en esta edición, con el regreso de Carlos Alcaraz a las pistas y la posibilidad de que no coincidan en la misma parte del cuadro.