Wimbledon mantendrá sus polémicos horarios

El torneo de Wimbledon sigue obcecado con sus horarios y mantendrá la hora de inicio a las 13:30 hora del Reino Unido (-1 GMT) en la pista central, pese a los problemas que ha ocasionado en los años anteriores.

La presidenta ejecutiva del torneo, Sally Bolton, confirmó este jueves, en una reunión con periodistas en el All England Club, que no se alterará el horario de años anteriores y que la acción comenzará a las 13:30 hora local (-1 GMT) en la pista central y a las 13:00 en la pista 1, las dos únicas con techo del recinto.

Wimbledon programa tres partidos en la central por día y dependiendo del día pueden ser dos de hombres al mejor de cinco sets. Esto, por ejemplo en 2023, provocó que no diera tiempo a finalizar la jornada, por la longitud de los partidos, y que encuentros como el de Novak Djokovic contra Hubert Hurkacz y el de Andy Murray contra Stefanos Tsitsipas se tuvieran que trasladar al día siguiente, con la consiguiente congestión en la siguiente jornada. "Lo hemos revisado y creemos que es la mejor decisión. Confiamos en que de este modo dé tiempo", dijo Bolton.

La decisión de comenzar a las 13:30, pese a que las pistas exteriores arrancan dos horas y media antes, se toma para contentar a las televisiones, más en concreto a la BBC, la que se posee los derechos en Reino Unido, que incluso consiguió que se deje un espacio de veinte minutos entre partido y partido -otra de las decisiones controvertidas de Wimbledon-, y a los vips, que prefieren entrar a la pista después de comer.

"Wimbledon toma sus decisiones", comentó Murray en 2023. "No se tiene en cuenta únicamente lo que es mejor para los jugadores. Hay obviamente otras cosas; televisiones, vips... Tienen todas esas cosas en cuenta para tomar la mejor decisión", añadió el escocés. A no comenzar antes se une el problema de que Wimbledon es el único Grand Slam que cuenta con un toque de queda, a las 23:00 hora local (-1 GMT), para no molestar a los vecinos.

En la reunión de este jueves, Wimbledon también confirmó una bolsa de premios de 50 millones de libras (59 millones de euros), un 11,9 % más que el año anterior. El año pasado, los ganadores del torneo individual, Carlos Alcaraz y Marketa Vondrousova, se embolsaron 2,7 millones de euros, por lo que, en caso de repetir este curso, se llevarán cerca de 400.000 euros más.

Mayor premio para los campeones

También se ha aumentado el premio para los jugadores que disputen la primera ronda y estos se llevarán 60.000 libras (71.000 euros), en comparación con las 55.000 libras del curso anterior. Además, se realizará un homenaje a Andy Murray en el que con toda seguridad será su última participación en un torneo que ha ganado en dos ocasiones (2013 y 2016), siendo el primer británico en conseguirlo desde Fred Perry en 1936.

La organización también anunció que Chris Evert, por el 50 aniversario de su primer Wimbledon, Conchita Martínez, en conmemoración del 30 aniversario de su victoria en Wimbledon, Andre Agassi, ganador en 1992, y Ken Rosewall, cuatro veces finalista, visitarán el All England Club durante el evento.