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WIMBLEDON
Wimbledon hoy en directo: Última hora y resultados en vivo con Jódar, Sinner y Djokovic
Sigue en directo los partidos de la tercera jornada de Wimbledon 2026 con la disputa de la segunda ronda del torneo
Última hora y resultados en vivo de la jornada de Wimbledon con los partidos de Jódar, Sinner y Djokovic entre otros.
Sinner, el primer favorito en saltar a pista
El italiano se verá las caras con el portugués Nuno Borges, que viene de hacer una buena gira de hierba. Veremos cuál es el nivel de Jannik después de una primera ronda complicada, en la que estuvo a un solo set de despedirse de Londres.
¡Orden de la jornada de hoy!
🔵 CUADRO MASCULINO
🟠 Pendientes de inicio
- Jenson Brooksby vs. Ignacio Buse (12:00)
- Márton Fucsovics vs. Learner Tien (12:00)
- Hubert Hurkacz vs. Sebastian Ofner (12:00)
- Soonwoo Kwon vs. Tommy Paul (12:00)
- Nicolás Mejía vs. Michael Zheng (13:30)
- Daniel Mérida Aguilar vs. Daniil Medvedev (13:30)
- Roman Safiullin vs. Botic van de Zandschulp (13:30)
- Alejandro Davidovich Fokina vs. Fábián Marozsán (14:00)
- Jannik Sinner vs. Nuno Borges (14:30)
- Arthur Rinderknech vs. Martin Damm (15:00)
- Jesper de Jong vs. João Fonseca (15:30)
- Shintaro Mochizuki vs. Ethan Quinn (15:30)
- Brandon Nakashima vs. Jan-Lennard Struff (16:30)
- Felix Auger-Aliassime vs. Dino Prizmic (17:00)
- Rafa Jódar vs. Pablo Carreño Busta (17:00)
- Stefanos Tsitsipas vs. Novak Djokovic (18:00)
🟣 CUADRO FEMENINO
🟠 Pendientes de inicio
- Anastasia Gasanova vs. Naomi Osaka (12:00)
- Jeļena Ostapenko vs. Antonia Ružić (12:00)
- Alycia Parks vs. Mananchaya Sawangkaew (12:00)
- Joanna Tjen vs. Daria Kasatkina (12:00)
- Zeynep Sönmez vs. Claire Liu (13:30)
- Karolína Muchová vs. Shuai Zhang (14:00)
- Aryna Sabalenka vs. McCartney Kessler (14:00)
- Dayana Yastremska vs. Jessica Bouzas Maneiro (14:00)
- Kateřina Siniaková vs. Nikola Bartůňková (15:00)
- Jessica Pegula vs. Sara Sorribes Tormo (15:30)
- Solana Sierra vs. Coco Gauff (15:30)
- Diane Parry vs. Anna Kalinskaya (16:00)
- Barbora Krejčíková vs. Mirra Andreeva (16:30)
- Ekaterina Alexandrova vs. Lanlana Tararudee (17:30)
- Belinda Bencic vs. Wang Xinyu (17:30)
¡Buenos días a todos y todas! Tercer día en Wimbledon. Una jornada repleta de partidos y de grandes nombres que disputarán sus respectivos duelos de segunda ronda. Rafa Jódar, Jannik Sinner y Novak Djokovic se jugarán el pase durante el día. También lo harán otros españoles como Davidovich, Carreño, Mérida, Sara Sorribes y Jéssica Bouzas. ¡Empezamos!