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Wimbledon hoy en directo: Última hora y resultados en vivo con Badosa, Zverev y Serena
Sigue en directo los partidos de la segunda jornada de Wimbledon 2026 con la disputa de la primera ronda del torneo
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Última hora y resultados en vivo de la jornada de Wimbledon con los partidos de Badosa, Serena y Zverev entre otros.
PRIMERAS VICTORIAS DEL DÍA
🔵 CUADRO MASCULINO
🟡 En juego
- Hanfmann Y. vs. Mpetshi Perricard G. 6-7(8), 5-5
- Mannarino A. vs. Droguet T. 6-2, 6-4, 5-1
- Royer V. vs. Wendelken H. 4-6, 6-3, 0-1
- Shimabukuro S. vs. Faria J. 6-7(8), 3-6, 1-1
- Majchrzak K. vs. Tabilo A. 6-3, 7-5, 2-1
⚪ Suspendido / Parado
- De Jong J. vs. Hijikata R. 7-6(4), 3-6, 3-5
🟠 Primer set
- De Miñaur A. vs. Burruchaga R. A. 0-1
- Michelsen A. vs. Fearnley J. 1-1
- Virtanen O. vs. Shelton B. 1-2
- Arnaldi M. vs. Halys Q. 0-1
🟣 CUADRO FEMENINO
🟢 Finalizados
- Katie Swan d. Irina Begu 6-4, 6-4
- Maria Sakkari d. Clara Tauson 6-3, 6-3
- Amanda Anisimova d. Lina Gjorcheska 6-3, 6-2
- Tyra Caterina Grant d. Katie Boulter 6-4, 6-2
- Sofia Kenin d. Petra Marcinko 7-6(4), 6-4
- Karolina Pliskova d. Tereza Valentova 6-3, 6-4
🟡 En juego
- Gibson T. vs. Bouzkova M. 1-6, 5-3
- Kalinina A. vs. Rakhimova K. 6-4, 3-5
- Day K. vs. Keys M. 7-6(5), 2-4
- Paolini J. vs. Montgomery R. 0-6, 6-4, 2-1
MARCADORES EN VIVO
🔵 CUADRO MASCULINO
🟡 En juego
- Hanfmann Y. vs. Mpetshi Perricard G. 5-6
- Mannarino A. vs. Droguet T. 6-2, 2-0
- Royer V. vs. Wendelken H. 4-6, 0-0
- Shimabukuro S. vs. Faria J. 6-3, 6-2, 3-2 (tie-break del primer set)
- Majchrzak K. vs. Tabilo A. 6-3, 1-1
🟣 CUADRO FEMENINO
🟡 En juego
- Begu I. vs. Swan K. 4-6, 1-0
- Gibson T. vs. Bouzkova M. 1-6, 0-0
- Kalinina A. vs. Rakhimova K. 6-4, 0-0
- Sakkari M. vs. Tauson C. 6-3, 1-2
- Anisimova A. vs. Gjorcheska L. 6-3, 1-1
- Boulter K. vs. Grant T. C. 4-6, 1-1
- Day K. vs. Keys M. 5-5
- Marcinko P. vs. Kenin S. 5-6
- Paolini J. vs. Montgomery R. 0-6, 2-0
- Valentova T. vs. Pliskova Ka. 3-6, 0-0
DÍA GRANDE
Muy buenos días. Segundo día en Wimbledon y día especial con la vuelta de Serena.
Será sobre las 18h ante la australiana maya Joint, en el último turno de la pista central.
Más allá de eso, también destaca el partido de Badosa (sobre 15:30h) y el debut de Zverev, en la pista central.
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