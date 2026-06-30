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WIMBLEDON

Wimbledon hoy en directo: Última hora y resultados en vivo con Badosa, Zverev y Serena

Sigue en directo los partidos de la segunda jornada de Wimbledon 2026 con la disputa de la primera ronda del torneo

LONDON (United Kingdom), 27/06/2026.- Serena Williams of the USA takes part in a practice session ahead of the Wimbledon Championships in London, Britain, 27 June 2026. The Wimbledon Championships 2026 will be played from 29 June to 12 July 2026. (Tenis, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL

LONDON (United Kingdom), 27/06/2026.- Serena Williams of the USA takes part in a practice session ahead of the Wimbledon Championships in London, Britain, 27 June 2026. The Wimbledon Championships 2026 will be played from 29 June to 12 July 2026. (Tenis, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/NEIL HALL / NEIL HALL / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

Última hora y resultados en vivo de la jornada de Wimbledon con los partidos de Badosa, Serena y Zverev entre otros.

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