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Wimbledon en directo: Última hora y resultados en vivo con Jódar, Zverev y Swiatek
Sigue en directo los partidos de la cuarta jornada de Wimbledon 2026 con la disputa de la segunda ronda del torneo
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Última hora y resultados en vivo de la jornada de Wimbledon con los partidos de Jódar, Zverev y Swiatek entre otros.
¡Jornada de hoy!
🔵 CUADRO MASCULINO
🟠 Pendientes de inicio
- Alex de Minaur vs. Adrian Mannarino (12:05)
- Gabriel Diallo vs. Lorenzo Sonego (12:05)
- Arthur Fery vs. Otto Virtanen (12:05)
- Taylor Fritz vs. Patrick Kypson (12:05)
- Zizou Bergs vs. Jaime Faria (13:30)
- Zachary Svajda vs. Kamil Majchrzak (13:30)
- Karen Khachanov vs. Yannick Hanfmann (14:00)
- Jacob Fearnley vs. Jaume Munar (14:30)
- Quentin Halys vs. Marcos Giron (15:00)
- James Duckworth vs. Flavio Cobolli (15:30)
- Jiří Lehečka vs. Alex Molčan (15:30)
- Valentin Royer vs. Alexander Zverev (15:30)
- Matteo Berrettini vs. Arthur Fils (16:00)
- Frances Tiafoe vs. Jan Choinski (16:30)
- Jakub Menšík vs. Grigor Dimitrov (17:30)
- Kyrian Jacquet vs. Alexander Bublik (18:00)
🟡 Parados
- Brandon Nakashima vs. Jan-Lennard Struff 6-4, 6-7, 6-7, 7-6 (5º set)
- Rafa Jódar vs. Pablo Carreño Busta 3-6, 6-3, 1-6, 2-1 (4º set)
🟣 CUADRO FEMENINO
🟠 Pendientes de inicio
- Tyra Caterina Grant vs. Marie Bouzková (12:05)
- Diana Shnaider vs. Liudmila Samsonova (12:05)
- Daria Snigur vs. Léolia Jeanjean (12:05)
- Emma Navarro vs. Oksana Selekhmeteva (12:10)
- Mariam Bolkvadze vs. Ashlyn Krueger (13:30)
- Anna Blinkova vs. Marta Kostyuk (14:00)
- Alexandra Eala vs. Maya Joint (14:00)
- Katie Swan vs. Madison Keys (14:00)
- Karolína Plíšková vs. Iga Świątek (14:30)
- Amanda Anisimova vs. Sofia Kenin (15:00)
- Kamilla Rakhimova vs. Maria Sakkari (15:30)
- Elise Mertens vs. Maria Timofeeva (16:00)
- Sorana Cîrstea vs. Kimberly Birrell (16:30)
- Camila Osorio vs. Linda Nosková (17:30)
¡Buenos días a todos y todas! Cuarta jornada de Wimbledon y tres españoles se jugarán el pase a la siguiente ronda. A priori, tan solo Jaume Munar tenía programado su partido para este jueves, pero Rafa Jódar y Pablo Carreño no finalizaron el suyo este miércoles y acabarán este mediodía. También jugarán Alexander Zverev e Iga Swiatek, entre otros. ¡Empezamos!
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