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WIMBLEDON
Wimbledon en directo hoy con Zverev y Munar: Última hora y resultados en vivo
Sigue en directo la jornada de este sábado 4 de julio con los partidos de tercera ronda en Wimbledon
Última hora y resultado en vivo de los partidos de este viernes 3 de julio en Wimbledon.
Primeros sets de la jornada
De Miñaur se adelanta en el partido ante Svajda y se lleva el primer set (6-2). Claro dominio del australiano hasta el momento.
En el cuadro femenino, Marta Kostyuk también se impone en la primera manga por 6-2 ante Emma Navarro.
Y en el cuadro femenino...
Dos partidos femeninos ya en juego:
Samsonova - Brouzkova (1-1)
Navarro - Kostyuk (2-2)
De Miñaur busca los octavos
El australiano disputa el primer partido de la jornada masculina contra el estadounidense Zachary Svajda. De momento, break arriba en el primer set (3-1).
¡Buenos días! Nueva jornada de Wimbledon, con los últimos partidos correspondientes a la tercera ronda del torneo. Hoy puede ser un gran día para el tenis español si Jaume Munar da la sorpresa contra Jiri Lehecka. También juegan otros candidatos al título como Alexander Zverev, Taylor Fritz o Iga Swiatek en el femenino.
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