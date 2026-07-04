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WIMBLEDON

Wimbledon en directo hoy con Zverev y Munar: Última hora y resultados en vivo

Sigue en directo la jornada de este sábado 4 de julio con los partidos de tercera ronda en Wimbledon

Alexander Zverev, en el torneo de Wimbledon

Alexander Zverev, en el torneo de Wimbledon / TOLGA AKMEN

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Iker Kind

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Última hora y resultado en vivo de los partidos de este viernes 3 de julio en Wimbledon.

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