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WIMBLEDON
Wimbledon en directo hoy con Zverev y Dimitrov: Última hora y resultados en vivo
Sigue en directo la jornada de este lunes 6 de julio con los octavos de final en Wimbledon
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Última hora y resultado en vivo de los partidos de este lunes 6 de julio en Wimbledon.
Cobolli sorprende a De Miñaur
En el primer partido del cuadro masculino, Flavio Cobolli está venciendo a Alex de Miñaur (7-5, 2-1). El finalista en Roland Garros quiere demostrar que no fue una casualidad su resultado en París.
¡Buenas tardes a todos! Otra jornada más de Wimbledon, con los últimos partidos de octavos de final tanto en el cuadro masculino como femenino. Alexander Zverev tiene un duro reto sobre la hierba londinense y Dimitrov puede clasificarse para unos cuartos que serían tremendamente especiales. ¡Empezamos!
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