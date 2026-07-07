Wimbledon en directo hoy con Sinner y Djokovic: Última hora y resultados en vivo

¡Buenas tardes a todos! Gran día de tenis en Wimbledon. Jannik Sinner y Novak Djokovic se juegan el pase a las semifinales de Londres. En caso de ganar ambos, se verían las caras el próximo viernes en la Pista Central. Ya está en juego el partido del italiano, que no lo está teniendo fácil contra Jan-Lennard Struff. ¡Empezamos!