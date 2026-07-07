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WIMBLEDON
Wimbledon en directo hoy con Sinner y Djokovic: Última hora y resultados en vivo
Sigue en directo la jornada de este martes 7 de julio con los cuartos de final en Wimbledon
Última hora y resultado en vivo de los partidos de este martes 7 de julio en Wimbledon.
SINNER 6-6 STRUFF | 2do SET (1-0)
Nos vamos al tie-break en este segundo set. ¿Empatará Struff o Sinner se colocará 2-0?
SINNER 5-5 STRUFF | 2do SET (1-0)
¡Sinner salva una bola de set en contra para seguir adelante! Sufriendo el italiano en este segundo set.
SINNER 3-3 STRUFF | 2do SET (1-0)
Sufre Sinner con su servicios. Se ha venido un poco abajo. Sin embargo, sigue empatado a juegos con Struff.
SINNER 2-2 STRUFF | 2do SET (1-0)
¡Pues lo logra! ¡Break de Struff en su primera oportunidad! No le ha hecho ninguna gracia a Sinner.
SINNER 7-5 STRUFF | 1er SET (0-0)
¡Sinner se lleva el primer set! El italiano ha aprovechado la única opción que le ha permitido Struff para evitar el tie-break. El italiano se acerca a las semifinales.
SINNER 4-5 STRUFF | 1er SET (0-0)
Incomodaba Sinner al resto, pero Struff lo soluciona a base de saques directos.
40-0
SINNER 5-5 STRUFF | 1er SET (0-0)
¡Tres bolas de break para Jannik Sinner! El italiano tiene una gran oportunidad de llevarse el primer set.
SINNER 4-4 STRUFF | 1er SET (0-0)
Es difícil romper el saque de Struff, sobre todo si está acertado con esos servicios. Hoy parece que es su día. También está plantando cara al resto, aguantando el ritmo de los intercambios del italiano.
SINNER 3-3 STRUFF | 1er SET (0-0)
Máxima igualdad en el primer set de momento. Struff, más cómodo con su servicio que Sinner.
¡Buenas tardes a todos! Gran día de tenis en Wimbledon. Jannik Sinner y Novak Djokovic se juegan el pase a las semifinales de Londres. En caso de ganar ambos, se verían las caras el próximo viernes en la Pista Central. Ya está en juego el partido del italiano, que no lo está teniendo fácil contra Jan-Lennard Struff. ¡Empezamos!
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