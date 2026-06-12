Wimbledon no deja dudas con Serena Williams

Serena Williams está cada vez más cerca de protagonizar uno de los regresos más mediáticos de los últimos años. Aunque su vuelta a la competición oficial se vio frenada esta semana en el torneo de Queen's, todo apunta a que la estadounidense estará presente en Wimbledon, donde recibiría una invitación para disputar el cuadro de dobles.

La pista llegó este jueves desde las propias redes sociales del torneo londinense. La cuenta oficial de Wimbledon publicó un mensaje dirigido a la estadounidense que muchos interpretaron como una confirmación anticipada de su presencia en el All England Club.

Serena Williams habla con Victoria Mboko durante el encuentro contra Nicole Melichar-Martinezy Erin Routliffe. / EFE

"Deseamos una pronta recuperación a Victoria Mboko. Serena, nos vemos en SW19 para Wimbledon", escribió el torneo en Instagram, utilizando el código postal de la zona donde se disputa el Grand Slam británico.

Aunque la organización todavía no ha anunciado oficialmente las invitaciones para la edición de 2026, una decisión que se comunicará la próxima semana, el mensaje deja pocas dudas sobre la intención de contar con la ganadora de 23 títulos de Grand Slam.

La noticia llega apenas unos días después de su regreso a las pistas. Williams, de 44 años, disputó esta semana en Queen's su primer partido oficial desde el US Open de 2022, poniendo fin a casi cuatro años alejada de la competición.

Serena Williams con el título de Wimbledon / EFE

La estadounidense eligió el dobles para regresar al circuito, una modalidad menos exigente físicamente y habitual para quienes buscan recuperar ritmo competitivo después de largos periodos de inactividad.

Junto a la joven canadiense Victoria Mboko, Serena firmó un estreno prometedor al derrotar a las terceras favoritas del cuadro, Nicole Melichar-Martinez y Erin Routliffe, por 7-6(2) y 6-2.

Sin embargo, la aventura terminó antes de tiempo. Mboko sufrió una lesión en la rodilla izquierda que le impidió continuar en el torneo y provocó la retirada de la pareja antes de disputar la siguiente ronda.

Pese a ese contratiempo, la hoja de ruta de Williams sigue adelante. La próxima parada será el torneo de Berlín, donde competirá junto a la checa Karolina Muchova en una nueva oportunidad para acumular minutos sobre hierba antes de llegar a Wimbledon.

El posible regreso de Serena al All England Club tendría un enorme simbolismo. Allí conquistó siete títulos individuales y construyó buena parte de su leyenda, convirtiéndose en una de las jugadoras más dominantes que ha conocido el tenis moderno.

Ahora, varios años después de su despedida, Wimbledon parece dispuesto a abrirle nuevamente sus puertas.