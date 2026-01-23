Wilson revoluciona el tenis con su apuesta 360

Wilson ha presentado este inicio de temporada la expansión de su lista de atletas "Tennis 360" con tres nuevos atletas del top 20 de la ATP, encabezados por el número 6 del mundo, Alex de Minaur. Wilson está aprovechando su arraigada tradición en la excelencia de productos y la innovación para transformar el deporte del tenis, centrándose en completar el kit, que incluye ropa deportiva, raquetas, calzado y accesorios de primera calidad. Cada atleta Wilson® Tennis 360 cuenta con un kit único que se adapta a sus necesidades específicas en cada una de estas categorías, trabajando con los expertos en producto y diseño de Wilson para crear la fórmula perfecta para que destaquen en la pista.

“En Wilson llevamos más de un siglo en el deporte y seguimos manteniendo una curiosidad obsesiva para innovar para las estrellas de hoy y las leyendas de mañana”, afirma Gordon Devin, Director General de Softgoods en Wilson. “Estamos comprometidos a ver a nuestros atletas prosperar, y al ampliar nuestra plantilla de Tennis 360, los capacitamos para competir y ganar con estilo”.

Wilson lanzó su iniciativa Tennis 360 en 2023 con Marta Kostyuk y ahora ha ampliado su plantilla a 16 atletas que representan a la marca de pies a cabeza. La nueva generación de Atletas 360 incluye a Alex de Minaur, Karen Khachanov, Jiří Lehečka, Anastasia Potapova, Colton Smith y Sarah Rakotomanga; todos ellos ya juegan con raquetas Wilson, líderes en la industria. Cada uno de estos atletas apoyará al equipo de investigación y desarrollo de Wilson en el lanzamiento de nuevos productos de ropa deportiva, calzado y raquetas.

“Wilson ha formado parte de mi trayectoria tenística desde que tengo memoria. Siempre me ha encantado jugar con sus raquetas, y es muy especial representarlos ahora de pies a cabeza”, afirma Alex de Minaur. “Me encanta la estética y lo que transmite la marca, y la forma en que dan vida a sus equipaciones es increíble. Estoy entusiasmado por seguir trabajando con Wilson para consolidar su legado y el impulso de la industria en general”.

Marta Kostyuk, atleta veterana de Wilson Tennis 360, suele ser considerada la "mejor vestida" del circuito y ha desempeñado un papel crucial en la colaboración con Wilson en el diseño de ropa y calzado deportivo. Además, Vicky Mboko brilló como atleta de Wilson Tennis 360 en 2025, pasando del puesto n.° 300 al n.° 18 en el ranking.

“Wilson siempre ha proporcionado a los mejores atletas del mundo el equipamiento ideal para ganar. Ahora más que nunca, estamos seguros de que equipar al atleta de pies a cabeza y manos realmente les funciona y puede mejorar su juego”, afirma Jason Collins, Director General Global de Deportes de Raqueta de Wilson. “Es un momento muy emocionante para el tenis en general, y nos enorgullece estar a la vanguardia junto a estos atletas excepcionales e inspiradores”.

Wilson celebrará su compromiso con el tenis, incluyendo a los atletas Tennis 360, en Australia y momentos clave a lo largo del año. El primer lanzamiento de ropa deportiva del año, usado por los profesionales, ya está disponible en wilson.com, además de nuevas raquetas de alto rendimiento como la Pro Staff Classic.