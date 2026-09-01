Wilson reinventa el estilo para el US Open con su nueva 'arma' secreta

Wilson llega al US Open con una nueva apuesta que llevaba meses generando curiosidad entre los aficionados al tenis. La marca estadounidense ha presentado Defyer, una nueva línea de raquetas de alto rendimiento que busca combinar potencia, efecto y velocidad para adaptarse a las exigencias del tenis actual.

Aunque su lanzamiento oficial se produce ahora, Defyer lleva tiempo pisando las pistas profesionales. Algunos de los jugadores que han participado en su desarrollo y ya han competido con el prototipo son Karen Khachanov, Sebastian Korda y Peyton Stearns, además de las recientes incorporaciones a la marca Holger Rune y Moise Kouame.

La historia comenzó el año pasado en Wilson Labs, el centro de innovación de la compañía. El objetivo era claro: desarrollar una raqueta capaz de responder a un tenis cada vez más físico, con jugadores más fuertes y rápidos y con una exigencia máxima en cada golpe.

El primer prototipo tenía poco que ver con el diseño que se podrá encontrar ahora en las tiendas. Era completamente negro, con un detalle rojo en el lateral, y rápidamente llamó la atención en los torneos en los que empezó a aparecer. Wilson comenzó entonces una fase de pruebas con algunos de sus principales jugadores, recogiendo sus sensaciones para ir dando forma al producto definitivo.

Khachanov fue uno de los primeros en probarla y su respuesta fue inmediata. "Esta raqueta me pareció fiable desde el primer momento que la usé. Me llevé el prototipo directamente al siguiente torneo", explica el tenista ruso, que también participó en el proceso de desarrollo.

La compañía amplió posteriormente las pruebas a otros profesionales y al tenis universitario. Entre ellos apareció Holger Rune, que se convirtió en uno de los nuevos embajadores de Wilson y que también ha tenido contacto directo con el desarrollo de Defyer. "Esta raqueta me llamó inmediatamente la atención cuando empecé a testear prototipos de Wilson en la pista", asegura el danés.

Una raqueta pensada para el tenis actual

El resultado de todo ese proceso es Defyer v1, una raqueta que incorpora varias soluciones tecnológicas destinadas a mejorar la estabilidad, la aceleración y la generación de efectos.

Entre sus principales novedades destaca el mango de torsión, diseñado para aportar estabilidad y favorecer la flexibilidad del aro en los golpes de fondo. También incorpora el Airfoil Bumper, un diseño aerodinámico que busca reducir la resistencia al aire y facilitar la aceleración de la cabeza de la raqueta.

A ello se suma la tecnología Si3D, con una flexibilidad lateral optimizada para favorecer la generación de efectos. Todo ello acompañado por el característico rojo de Wilson, reinterpretado en una estética más agresiva.

El lanzamiento llega justo antes de uno de los grandes escaparates del calendario. Defyer ya ha sido utilizada en competición profesional, universitaria y junior, y ahora se presenta oficialmente coincidiendo con el US Open.

"Lo que hemos creado con Defyer es realmente especial y es muestra de nuestra promesa de escuchar siempre a nuestros tenistas y ofrecerles la mejor equipación para que progresen", explica Jason Collins, director general global de deportes de raqueta de Wilson.

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Más que una simple renovación estética, Wilson pretende que Defyer marque una nueva etapa en el diseño de sus raquetas, tomando incluso referencias del mundo del automovilismo para desarrollar una herramienta pensada para un tenis que no deja de evolucionar.