Wilson presenta la Rush 5, su nueva zapatilla de tenis para hombre centrada en potencia y durabilidad

Wilson ha anunciado el lanzamiento de su nueva zapatilla de tenis para hombre, la Rush 5 Tour™, un modelo diseñado para responder a las exigencias físicas, la velocidad y el movimiento constante del tenis moderno. Concebida como la zapatilla más premium de la marca, la Rush 5 Tour ofrece una combinación de propulsión explosiva, estabilidad sin concesiones y durabilidad de nivel profesional, tras un proceso de desarrollo de dos años basado en análisis biomecánicos, investigación avanzada de materiales y pruebas continuas con atletas. La franquicia ha sido validada en pista por jugadores de élite como Alex de Minaur, Karen Khachanov y Jiří Lehečka, entre otros.

Basada en la horma Rush ya consolidada, la Rush 5 Tour mantiene el ajuste en el que confían los jugadores, mejorando la sujeción para afrontar movimientos laterales agresivos y cambios de ritmo constantes. El sistema interno de sujeción EndoFit, situado en la parte media del pie, envuelve el pie desde el interior para reducir el movimiento dentro de la zapatilla y aportar una sensación de seguridad y conexión que aumenta la confianza al frenar, cambiar de dirección y desplazarse a alta velocidad. La parte superior incorpora la malla técnica GammaWeave, que proporciona estructura en las zonas clave del pie, fijándolo durante las cargas laterales sin añadir rigidez, manteniendo un diseño ligero y transpirable que ofrece soporte sin volumen innecesario.

En la mediasuela, la Rush 5 Tour integra Pebax® en el antepié, un material ligero y reactivo que proporciona una amortiguación eficiente y un retorno de energía constante. Inspirada en el calzado de running de élite y adaptada específicamente al tenis, esta tecnología permite al jugador mantenerse conectado a la pista, ofreciendo una pisada rápida y controlada que se mantiene estable incluso durante partidos largos y peloteos de alta intensidad.

El control y la estabilidad multidireccional llegan de la mano del Dual Axis Speed Carbon Frame, ubicado en el centro de la zapatilla y desarrollado a partir de la ingeniería de raquetas de Wilson y de los aprendizajes de la tecnología de carbono FORTYFIVE°. Este sistema está diseñado para gestionar las fuerzas de torsión generadas por los movimientos laterales más exigentes y, gracias a su estructura tipo yugo en el mediopié, aporta estabilidad donde más se necesita. Al mismo tiempo, refuerza el movimiento lateral y permite una flexión natural en el antepié, favoreciendo impulsos potentes sin limitar el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás.

En el apartado estético, la Rush 5 Tour se presenta con una paleta premium en blanco, castaño y coral intenso, el primer lanzamiento cromático del año, con nuevos colores previstos para coincidir con cada Grand Slam. Según Tate Kuerbis, Senior Director of Footwear Design en Wilson, el objetivo del proyecto era crear una zapatilla capaz de apoyar el movimiento explosivo en todas las direcciones sin renunciar al control que exigen los jugadores de élite, en un contexto en el que el tenis es más rápido y físico que nunca.

La colección Rush 5 se lanzará en tres versiones —Lite (130 €), Pro (160 €) y Tour (200 €)— ofreciendo opciones adaptadas a distintos niveles de juego, desde principiantes hasta profesionales. La gama estará disponible en tiendas y en Wilson.com a partir del 12 de febrero.