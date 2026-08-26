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TENIS

Wawrinka volverá al US Open a los 41 años para su última despedida

El tenista suizo, campeón de tres Grand Slams, disputará su último torneo de esta categoría en Nueva York en agosto de 2026 tras recibir una invitación de última hora

Wawrinka jugará su último US Open

Wawrinka jugará su último US Open / US OPEN

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Albert Briva

Albert Briva

El suizo Stan Wawrinka podrá disputar su último US Open. El campeón de tres Grand Slam recibió este miércoles una 'wild card' para participar en el torneo de Nueva York a sus 41 años, en el que pondrá punto final a su carrera en los grandes torneos.

"Estoy increíblemente emocionado de aceptar la invitación para el Abierto de Estados Unidos 2026 y espero con ansias competir nuevamente frente a los aficionados en Nueva York", aseguró Wawrinka en un comunicado difundido por la organización.

Stan Wawrinka se despide de Roland Garros en el año de su retirada

Stan Wawrinka también se despidió de Roland Garros en el año de su retirada / MOHAMMED BADRA

El suizo no había recibido inicialmente una invitación para el torneo, pese a que levantó el trofeo en 2016, cuando derrotó a Novak Djokovic en la final. La organización le concedió finalmente la 'wild card' después de que uno de los jugadores inicialmente invitados causara baja por lesión.

Será, por tanto, la última participación de Wawrinka en un Grand Slam, después de que el propio tenista anunciara que pondrá fin a su carrera al término de esta temporada. El helvético conocerá este jueves a su rival de primera ronda, cuando se celebre el sorteo del cuadro principal.

Wawrinka alcanzó el número 3 del mundo en 2014 y durante años fue una de las principales alternativas al dominio del 'Big Three'. Además de su título en Nueva York, conquistó el Abierto de Australia en 2014 y Roland Garros en 2015.

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Los cuadros principales del US Open se disputarán entre el 30 de agosto y el 13 de septiembre, escenario en el que Wawrinka tendrá la oportunidad de despedirse del torneo que conquistó hace una década.

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