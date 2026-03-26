Wawrinka tendrá su 'último baile' en Barcelona

El Barcelona Open Banc Sabadell–Trofeo Conde de Godó tendrá un sabor especial en su edición de 2026. El torneo, que se disputará del 11 al 19 de abril en el Real Club de Tenis Barcelona-1899, contará con la presencia de Stanislas Wawrinka, que ha recibido una invitación para participar en el cuadro principal.

El suizo, de 40 años, afronta su última temporada como profesional tras anunciarlo el pasado mes de enero, por lo que su presencia en Barcelona tendrá un marcado carácter de despedida en una de las citas más emblemáticas de la gira de tierra batida.

Será la séptima participación de Wawrinka en el torneo, donde ha firmado algunos de sus mejores resultados alcanzando las semifinales en dos ocasiones, cayendo ante Tommy Robredo en 2006 y David Ferrer en 2008, ambos posteriormente vinculados a la dirección deportiva del Godó.

El público barcelonés ya pudo disfrutar de su tenis en la pasada edición, también gracias a una invitación, aunque entonces cayó en primera ronda ante Alejandro Davidovich por 1-6 y 4-6.

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Triple campeón de Grand Slam, con títulos en el Open de Australia 2014, Roland Garros 2015 y el US Open 2016, Wawrinka tendrá ahora la oportunidad de despedirse del torneo catalán en uno de los últimos capítulos de una carrera histórica.