Wawrinka y Monfils, entre las invitaciones al cuadro principal del Roland Garros

El suizo Stan Wawrinka, de 41 años y ganador de tres Grand Slams, y el francés Gael Monfils, de 39 años y antiguo número 6 del mundo, figuran entre las invitaciones al cuadro principal de Roland Garros, anunció este lunes la organización.

En un comunicado, el torneo francés, que se celebra entre el 24 de mayo y el 7 de junio, anunció la lista de jugadores y jugadoras clasificados directamente para el cuadro principal, así como para la fase clasificatoria.

En el cuadro principal destaca Wawrinka (actual 125º de la ATP), ganador de 16 títulos, entre ellos el del Open de Australia en 2014, el de Roland Garros en 2015 y el del US Open en 2016.

El suizo es además uno de los tres jugadores capaces de derrotar a Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer y Andy Murray en un torneo de Grand Slam.

En los últimos cuatro torneos que ha disputado este 2026, Wawrinka ha caído eliminado en primera ronda.

Monfils, por su parte, ha recibido la ‘wild card’ ocupando actualmente el puesto 222º del ranking ATP.

El ganador de 13 títulos —todos ellos de categoría menor— es el último gran representante de la generación francesa formada por Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon y Richard Gasquet.

A finales del pasado año anunció que, al término de esta temporada, se retirará del tenis profesional, por lo que el de 2026 será previsiblemente su último Roland Garros.

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El cuadro principal de Roland Garros es la fase final del torneo, donde compiten los jugadores clasificados directamente por ranking, los invitados mediante ‘wild card’ y quienes superan la fase previa de clasificación.