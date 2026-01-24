Wawrinka se despide del Open Australia... ¡con cerveza en medio de la pista!

Stan Wawrinka dijo adiós por todo lo alto en el Open de Australia. En su última aventura en Melbourne tras anunciar su retirada a final de temporada, el suizo cayó en tercera ronda ante Taylor Fritz (7-6 (5), 2-6, 6-4 y 6-4).

Tras deslumbrar con sus victorias en las dos primeras rondas, el campeón en 2014 no pudo con el estadounidense, que impuso su superioridad actual. Pese a todo, Wawrinka se despidió como es merecido, con una ovación atronadora y dejando su sello tras el partido.

La dirección del torneo quiso rendirle homenaje sobre la pista y le dio la oportunidad al suizo de tomar la palabra junto a Craig Tiley, director ejecutivo del torneo.

"Gracias por la invitación; no es la primera vez. Fue muy emotivo cuando me dieron esta oportunidad de despedirme por última vez de la gente de Melbourne. Quiero felicitarlos por todo lo que han hecho por el tenis, por el deporte, por los jugadores y por la afición. He sentido muchísimas emociones aquí los últimos 20 años gracias a ustedes. Ha sido una experiencia increíble. Gané mi primer Grand Slam aquí. Siempre disfruto volver, siempre he tenido mucho apoyo. La razón por la que sigo jugando es gracias a ustedes, a su amor por el tenis, a las emociones que me transmiten. Me entristece irme, pero ha sido una experiencia increíble", dijo Wawrinka, antes de dejar una de las imágenes del torneo.

El suizo se fue a por unas cervezas guardadas en su bolsa y brindó con el propio Tiley en medio de la pista antes de hacerse una foto para el recuerdo de su última vez en Melbourne.

Saludos a todos y muchas gracias", dejo ir antes de poner rumbo a los vestuarios por última vez.