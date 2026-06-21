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TENIS

Wawrinka lo tiene claro entre Alcaraz y Sinner: "Tiene más polivalencia"

Stan Wawrinka considera que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner están muy por encima del resto de tenistas del circuito actual

Alcaraz y Warinka durante un entreno

Alcaraz y Warinka durante un entreno / EFE

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Albert Briva

Albert Briva

Stan Wawrinka afronta los últimos compases de una carrera brillante, pero sigue muy atento a todo lo que ocurre en el circuito. El suizo, campeón de tres títulos de Grand Slam y ex número 3 del mundo, se ha pronunciado sobre uno de los debates más recurrentes del tenis actual: la comparación entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Durante su participación en el podcast First & Red, al helvético le pidieron que eligiera entre las dos grandes referencias de la nueva generación. Aunque reconoció el enorme nivel de ambos, no dudó a la hora de decantarse por uno de ellos.

"Si tuviera que elegir uno, elegiría a Alcaraz. Tiene más polivalencia y posibilidades tácticas", afirmó Wawrinka, destacando la capacidad del español para adaptarse a distintos escenarios y encontrar soluciones variadas durante los partidos.

Wawrinka en Roland Garros

Wawrinka en Roland Garros / EFE

Más allá de su elección, el suizo también quiso poner en valor la distancia que, a su juicio, separa actualmente a Alcaraz y Sinner del resto de jugadores del circuito.

"Ambos son mucho mejores que los demás tenistas, y cuando se enfrentan, es un partido que todo el mundo quiere ver debido a sus estilos muy diferentes", señaló.

Las palabras de Wawrinka refuerzan la percepción de que la rivalidad entre el español y el italiano se ha convertido en el gran foco de atención del tenis masculino. Sus enfrentamientos reúnen ingredientes muy distintos: la creatividad, variedad y explosividad de Alcaraz frente a la potencia, regularidad y precisión de Sinner.

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Curiosamente, pese a la longevidad de su trayectoria profesional, Wawrinka nunca ha llegado a enfrentarse a Carlos Alcaraz en un partido oficial. De hecho, a comienzos de temporada reconoció que una de las razones que le empujaban a seguir compitiendo era precisamente tener la oportunidad de medirse al murciano antes de poner punto final a su carrera.

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