¿Cuándo vuelve Carlos Alcaraz? Fecha de su próximo torneo y dónde ver por TV y online

Carlos Alcaraz prepara su vuelta a las pistas. Después de largos meses de ausencia tras su complicada lesión de muñeca, el tenista murciano afronta el tramo final de la temporada con la misión de reaparecer durante la gira norteamericana, una parte clave del calendario que servirá de antesala al US Open, el último Grand Slam del curso.

El calendario del número dos del mundo todavía no está completamente cerrado, pero su regreso al circuito empieza a tomar forma. La gira norteamericana sobre pista dura aparece como el escenario natural para que Alcaraz recupere sensaciones antes de afrontar uno de los grandes objetivos de la temporada.

La situación, eso sí, obliga a estar pendiente de los próximos movimientos. El murciano no figura por ahora en la lista de inscritos del Masters 1000 de Canadá, aunque su hoja de ruta podría variar si se produce una invitación o un cambio de última hora. Con el US Open cada vez más cerca, el equipo de Alcaraz medirá los tiempos para que su vuelta se produzca con las máximas garantías.

Alcaraz durante el Barcelona Open / EFE

El tramo final del verano será especialmente importante para el español, que necesita recuperar ritmo competitivo después de varias semanas fuera de la competición. La pelea por el ranking ATP, la exigencia del calendario y la cercanía del último Grand Slam del año convierten su regreso en uno de los grandes focos del circuito.

¿Cuándo es el próximo torneo de Carlos Alcaraz?

El próximo torneo de Carlos Alcaraz apunta al Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto sobre pista dura. Salvo cambio de planes, esa cita debería ser el escenario más probable para volver a ver al murciano en competición antes del US Open.

La fecha exacta de su primer partido dependerá del sorteo del cuadro y del orden de juego que publique la organización. Lo habitual es que los principales favoritos entren directamente en segunda ronda, por lo que habrá que esperar al cuadro oficial para conocer el día, la hora y el rival del debut de Alcaraz en Cincinnati.

¿Dónde ver el próximo torneo de Alcaraz por TV y online?

El próximo torneo de Carlos Alcaraz se podrá seguir en España a través de Movistar Plus+, plataforma que emite los principales torneos del circuito ATP y las grandes citas de tenis durante la temporada.

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