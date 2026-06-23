Vondrousova clama contra su sanción de cuatro años: "Nunca me he dopado"

Marketa Vondrousova ha roto su silencio después de que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) confirmara una sanción de cuatro años de suspensión por negarse a someterse a un control antidopaje fuera de competición. La checa, campeona de Wimbledon 2023, utilizó sus redes sociales para defender su postura y compartir el impacto emocional que ha tenido sobre ella un caso que puede apartarla del circuito hasta junio de 2030.

Horas después de conocerse la resolución, la tenista publicó varios mensajes en Instagram en los que insistió en que jamás ha consumido sustancias prohibidas y recordó que nunca ha dado positivo en un control. "Nunca me he dopado. Nunca he tenido el más mínimo resultado positivo. A lo largo de mi carrera me han controlado innumerables veces y siempre he jugado con la conciencia tranquila", escribió.

La jugadora también quiso destacar que, pocos días después del incidente que desencadenó el procedimiento disciplinario, volvió a someterse a un control antidopaje sin que se detectara ninguna irregularidad. "Solo tres días después del incidente me volvieron a controlar. El resultado fue negativo, igual que todas las pruebas anteriores", añadió.

Más allá del aspecto deportivo, Vondrousova puso el foco en las consecuencias personales y psicológicas que ha tenido el proceso. "Estos últimos siete meses han sido los más difíciles de mi vida. Siete meses de espera, de angustia y de lucha. Ha habido noches sin dormir, muchísima ansiedad. Todo esto me ha cambiado", confesó.

Final de Wimbledon: Vondrousova - Jabeur / EFE

La checa reconoció además que atraviesa uno de los momentos más inciertos de su carrera. "Hoy, realmente no sé lo que me espera. Por primera vez en mi vida, no tengo un plan", admitió.

La ITIA defiende la sanción

Tras hacerse pública la resolución, la ITIA ofreció detalles adicionales sobre el caso y justificó la severidad de la sanción impuesta.

La directora general del organismo, Karen Moorhouse, recordó que las normas antidopaje equiparan una negativa a realizar un control con un resultado positivo. "No se puede tener un sistema antidopaje en el que un jugador se encuentre en una mejor situación negándose a un control que aceptándolo y dando positivo. Por eso la sanción de partida es de cuatro años en ambos casos", explicó.

La agencia también detalló las circunstancias del incidente ocurrido el 3 de diciembre de 2025. Según la versión oficial, una agente de control antidopaje acudió al domicilio de Vondrousova alrededor de las ocho de la tarde para realizar un control sorpresa.

Final de Wimbledon: Vondrousova - Jabeur / EFE

Aunque la visita se produjo fuera del horario habitual registrado por la jugadora en el sistema de localización, la ITIA subrayó que este tipo de controles están permitidos por la normativa.

Según el organismo, la tenista no permitió la entrada de la agente en su apartamento y posteriormente firmó un documento en el que quedaba registrada su negativa a someterse al control. Nicole Sapstead, directora del programa antidopaje de la ITIA, aseguró que la jugadora fue informada en todo momento de las posibles consecuencias de su decisión.

"Se le explicó claramente que una negativa podía acarrear consecuencias importantes. Era consciente de ello y también estaba claro que no deseaba participar en el procedimiento", afirmó.

La vía del TAS, la última esperanza

Pese a la sanción, el caso todavía podría dar un nuevo giro. Vondrousova conserva el derecho de recurrir la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), una posibilidad que ya estudia junto a su equipo legal.

Por ahora, sin embargo, la campeona de Wimbledon se enfrenta a una suspensión que le impediría competir, entrenar o asistir a eventos oficiales del tenis profesional hasta el 21 de junio de 2030, una situación que pone en serio riesgo la continuidad de su carrera al más alto nivel.