Vondrousova, campeona de Wimbledon, suspendida hasta 2030 por negarse a un control antidopaje

La carrera de Marketa Vondrousova ha sufrido un durísimo revés. La campeona de Wimbledon 2023 ha sido sancionada con cuatro años de suspensión por negarse a someterse a un control antidopaje fuera de competición realizado en diciembre de 2025, según confirmó este lunes la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). La sanción permanecerá vigente hasta junio de 2030.

La tenista checa, que ya se encontraba bajo investigación desde abril, defendió su actuación alegando que atravesaba una situación de gran vulnerabilidad emocional. Vondrousova explicó entonces que sufría estrés acumulado, problemas de salud mental y preocupación por su seguridad personal, factores que, según su versión, condicionaron su reacción cuando recibió la visita del agente antidopaje.

Final de Wimbledon: Vondrousova - Jabeur / EFE

Sin embargo, el tribunal independiente encargado de evaluar el caso concluyó que no existían motivos suficientes para justificar la negativa a proporcionar la muestra requerida y respaldó la posición de la ITIA. Como consecuencia, la checa no podrá competir, entrenar ni asistir a torneos organizados por la ITF, la WTA, la ATP o las federaciones nacionales durante el periodo de sanción.

La directora ejecutiva de la ITIA, Karen Moorhouse, defendió la decisión y recordó la importancia de los controles sorpresa dentro de la lucha contra el dopaje.

"Los controles sin previo aviso son una herramienta esencial para proteger un deporte limpio. Este caso recuerda que los jugadores pueden ser sometidos a controles en cualquier momento y lugar, y que negarse a ellos conlleva consecuencias muy graves", señaló la dirigente.

Por su parte, el abogado de la jugadora, Jan Exner, evitó pronunciarse sobre una posible apelación inmediata.

"Examinaremos los fundamentos escritos de la decisión y después decidiremos cuál será el siguiente paso. Primero debemos hablar con Marketa", explicó tras conocerse el fallo.

La sanción supone uno de los castigos más severos de los últimos años en el tenis profesional y deja en suspenso el futuro de una jugadora que alcanzó la gloria al conquistar Wimbledon en 2023. A sus 26 años, Vondrousova no podrá regresar al circuito hasta el verano de 2030, siempre que la resolución no sea modificada en una eventual apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).