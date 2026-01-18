Volver a renacer para Paula Badosa

Un año después de acariciar la gloria, Paula Badosa vuelve al Open de Australia en busca de resurgir una vez más en su carrera. La tenista española, que brilló con luz propia en 2025 alcanzando las semifinales, quiere volver a poner su nombre tras muchos meses lastrada otra vez más por las lesiones.

Sin competir desde el mes de septiembre por un nuevo contratiempo en su espalda, Badosa preparó a conciencia su vuelta en este 2026, pese a que los primeros resultados no han sido los esperados. Eliminada en segunda ronda en Brisbane ante Rybakina y en primera en Adelaide ante Bouzkova, la española no pudo conseguir la regularidad esperada en su vuelta a las pistas.

Paula Badosa brilló en Australia 2025 / EFE

Las sensaciones a su llegada al Open de Australia no son ni mucho menos las mejores, pero si algo ha enseñado Badosa a lo largo de su carrera es su capacidad por superarse cuando peor pinta tiene. Y para ejemplo, hace solo un año.

Nadie contaba con ella como una de las grandes protagonistas y solo la arrolladora versión de Sabalenka pudo con ella.

MÁS DIFÍCIL TODAVÍA

En busca de defender los 720 puntos correspondientes conseguidos ahora hace un año, la española debutará este próximo lunes ante la invitada Zarina Diyas, en una prueba de un nivel que nada tiene que ver con sus siguientes pruebas.

Seidel o Selekhmeteva serán las posibles rivales en segunda ronda antes de la gran tormenta. Jessica Pegula, cabeza de serie número seis, apunta a ser la rival en tercera ronda, en un camino que se llena a partir de entonces de favoritas al título. Keys, vigente campeona, Anisimova, Swiatek o Rybakina y Sablenka serían los nombres a superar si Badosa llega a luchar por el título.

Un camino nada fácil y lleno de retos que no darán apenas opción de prueba si la española no quiere verse más hundida en el ranking.