Virginia Garfia, madre de Alcaraz: "La gente espera que sea como Nadal"

Es bien sabido que para Carlos Alcaraz su familia es clave en su día a día, dentro y fuera de la pista. No se entiende el éxito del tenista murciano sin conocer a fondo todo su universo, desde la cercanía diaria de su hermano y su padre hasta el sufrimiento siempre en la lejanía de El Palmar de su madre Virginia.

Un hecho que ha quedado claramente reflejado con la imagen del flamante campeón del Open de Australia a su llegada a su ciudad natal, El Palmar, donde todavía convive junto a sus padres y hermanos.

A raíz de ello, se ha vuelto a poner en valor las palabras de su madre Virginia en el documental de Netflix ‘A mi manera’, cuando expresó una de sus principales preocupaciones respecto al momento que atraviesa su hijo.

“La gente espera que sea como Rafa, una leyenda”, afirmó, en referencia a las constantes comparaciones con Rafael Nadal que acompañan a Alcaraz desde sus primeras grandes victorias. Aunque reconoce que estas comparaciones son un honor, la madre del tenista advierte del riesgo que suponen unas expectativas tan elevadas para un jugador que aún está dando sus primeros pasos en la élite.

“Pero no tiene que dejar que la gente se meta en esa parcela suya”, señaló la propia Virginia, subrayando la importancia de proteger el equilibrio personal del deportista. En ese sentido, fue tajante al expresar su mayor temor: “Que no lo conviertan en un juguete roto”.

Las palabras de la madre de Alcaraz ponen el acento en la cara menos visible del éxito. Mientras el tenista se ha convertido en uno de los grandes nombres del deporte tras convertirse en el jugador más joven en conquistar los principales torneos del circuito, su familia intenta que mantenga los pies en la tierra y conserve la sencillez que le ha caracterizado desde sus inicios.

Alcaraz, posando junto a su familia / Getty Images

Virginia Garfia, de perfil discreto, rara vez concede entrevistas, pero en el documental ofrece una visión íntima de cómo la familia vive este momento. Residente en El Palmar, la localidad murciana donde Alcaraz creció junto a sus tres hermanos, la madre del tenista intenta mantener una vida lo más normal posible, lejos de los focos que rodean ahora a su hijo.

Además, su implicación en la Fundación Carlos Alcaraz, dedicada al bienestar infantil a través del deporte, refleja cómo el éxito del joven también ha transformado la vida familiar. Garfia es vocal del patronato de la organización, mientras que el padre del tenista ejerce como vicepresidente.

Con sus declaraciones, Virginia Garfia lanza un mensaje claro: más allá de los títulos y los récords, la prioridad es proteger a Carlos Alcaraz como persona en una carrera marcada por la fama precoz y la exigencia constante.