El viral descuido de Sabalenka con Alcaraz: "Son las 9, no te preocupes"

Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka se alzaron con los triunfos en el US Open. El español y la bielorrusa, que comparten fecha de aniversario (5 de mayo), visitaron este lunes el programa Today en la televisión americana, donde hablaron de sus triunfos en Flushing Medows este pasado fin de semana.

Una entrevista siempre divertida teniendo a los dos tenistas más carismáticos del momento, que dejaron una escena divertida cuando la bielorrusa llamó Jannik a Carlitos.

El murciano se tomó con humor el descuido y aseguró entre risas que "Son las 9 de la mañana. No te preocupes, todo está bien".

Los dos campeones grabaron también un TikTok juntos, dando muestra del buen rollo que mantienen.

"ME TEMBLABAN LAS PIERNAS"

Más allá de las bromas, Alcaraz habló sobre su partido ante Sinner, sobre quien aseguró que mantiene una gran rivalidad. "Creo que nos exigimos al máximo cada vez y mis entrenamientos se centran en ver cómo puedo mejorar para poder vencer a Jannik", dijo el español.

"Esa rivalidad es especial, dividir los Grand Slams, luchar por las grandes cosas, y luego ver que gracias a él soy un mejor jugador", continuó. "Creo que la rivalidad es genial por eso".

Sobre el partido, Alcaraz admitió que pese a la comodidad en el marcador tuvo momentos de tensión y de nervios. "Cuando perdí el segundo set, intenté mantener el ritmo. Cuando tuve una oportunidad en el cuarto set, para ser sincero, estaba temblando. No voy a mentir" explicó.

"Fue complicado y difícil de controlar, pero al mismo tiempo fue un momento hermoso".