Lo que no se vio del tercer día de Melbourne: las lágrimas en el partido de Sinner, el 'outfit' de Osaka y la despedida de Monfils

Como suele ser habitual en las jornadas de tantos partidos, el tercer día de Open de Australia no ha dejado a nadie indiferente. Todavía quedaban muchos jugadores por debutar y algunos lo hicieron a lo grande, luciendo incluso 'outfits' totalmente extravagantes. Sinner, Monfils y Osaka han sido algunos de los nombres más destacados de la jornada, sobre todo en lo que rodea a lo deportivo.

Hugo Gaston rompe a llorar tras retirarse contra Sinner

Una de las imágenes de la jornada fue la de Hugo Gaston, tenista francés que tenía el difícil, por no decir imposible, reto de ganar a Jannik Sinner en primera ronda. El galo empezó bien, teniendo incluso tres bolas de break en el primer juego, pero el italiano solventó la situación y no le dio ninguna opción más durante un partido que duró poco más de una hora.

Jannik Sinner se acerca a consolar a Hugo Gaston / JOEL CARRETT

Tras perder el segundo set, Gaston no pudo continuar y se dirigió directamente hacia su rival para darle la mano de manera deportiva y dar por concluido el encuentro. El francés se puso a llorar en su banquillo, con las manos en la cara, y Sinner se acercó a consolarlo durante unos minutos. Hugo se despidió de Melbourne bajo una calurosa ovación del público.

El extravagante 'look' de Osaka en su debut

Todo el mundo se quedó de piedra al ver a Naomi Osaka aparecer en la Rod Laver Arena. La japonesa quiso ser viral y vaya si lo consiguió. Luciendo un paraguas, un sombrero y paraguas, dejó a los espectadores impactados. Las redes sociales no tardaron en reaccionar a esta puesta en escena, tan criticada por unos como admirada por otros. Que cada uno saque sus conclusiones.

En lo deportivo, la japonesa sudó de lo lindo para ganar en su debut, donde se enfrentaba a la croata Antonia Ruzic, claramente inferior a la asiática, sobre todo en el apartado físico durante el final del partido. El pase de Osaka deja en el aire la posibilidad de que se presente en la siguiente ronda con otro de sus estilosos 'outfits'. Quién sabe.

La despedida de Monfils

El lado más emocional del día lo puso Gael Monfils, que cayó en su debut ante el australiano Dane Sweeny y se despide para siempre del Open de Australia, ya que se retira a final de temporada. El francés luchó hasta el final y no dudó en dar espectáculo a los aficionados en el que era su último duelo sobre la pista dura de Melbourne. Una de las últimas leyendas de su generación que seguía en activo.

"Cuando era joven ya venía aquí, en 2003, creo que vine aquí antes de ir a Estados Unidos, fue muy divertido pasar tiempo aquí. Tengo grandes recuerdos en juniors, tanto en 2003 como en 2004. Grandes recuerdas y grandes batallas del pasado, no muchos lo recuerdan, pero hubo un partido tremendo contra Gilles, fue muy divertido", recordaba el tenista galo.

"También tuve un entrenador australiano, así que esto hizo que viajar aquí fuera más especial, ya que siempre pasaba un par de semanas aquí antes. Todo aquí es un poco diferente, pero he disfrutado de cada viaje aquí. Ahora estamos en 2026 y, de algún modo, llegando a la meta, pero gracias por esta increíble aventura. El apoyo ha sido increíble, muchas gracias", remató Gael.